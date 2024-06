House of the Dragon: HBO cambia el horario del estreno del tercer capítulo de la segunda temporada

El tercer episodio de la serie original de HBO House of the Dragon se estrena este domingo 30 de junio en el canal de HBO a las 23:00 y a las 22:00 por streaming en Max.

House of the Dragon sucede unos 200 años antes de los eventos en “Game of Thrones” , cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El elenco de esta segunda temporada incluye a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

También regresan a esta temporada los actores Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. Además de Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (Ser Simon Strong).

Basada en “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, Martin es co-creador y productor ejecutivo junto con Ryan Condal, quien también es showrunner. Los productores ejecutivos de esta nueva temporada son Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis.

Los primeros episodios de la segunda temporada y toda la primera temporada de House of the Dragon y las ocho temporadas de Game of Thrones ya están disponibles en Max. La tercera temporada de House of the Dragon ya está confirmada.

Consulta la lista de los países que transmitirán el nuevo episodio en un horario diferente solo este Domingo en HBO: Argentina (23 hrs), Bolivia (22hrs), Chile (22hrs), Colombia (21 hrs), República Dominicana (22hrs), Ecuador (21 hrs), Panamá (21 hrs), Paraguay (22 hrs), Perú (21 hrs), Uruguay (23 hrs) y Venezuela (22 hrs).