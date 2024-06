Quién es John Paul DeJoria, el vendedor estadounidense que vivió en la calle y se convirtió en multimillonario gracias a productos para peluquerías

Cuando se fue de las fuerzas estadounidenses, no tenía dinero para estudiar una carrera y pasó por varios trabajos: conserje, vendedor de enciclopedias y comercial para una compañía de seguros, entro otros. Pero el empleo que cambió su vida fue el de vendedor de productos capilares para compañías como Fermodyl Hair Care y Institute of Trichology.

John demostró un don innato para la ventas pero las empresas no le renovaban sus servicios porque alegaban que no eran de su estilo y hasta llegaron a decir ganaba más que el dueño. Esto remarca DeJoria en una entrevista a la revista Fortune, cuando declaró: "Cuando la gente te despide por no ser la clase de jefe que ellos quieren, te hace desear ser tu propio jefe".

Embed - Our Story Featuring John Paul DeJoria

El empresario estadounidense se asoció con John Mitchell, uno de sus amigos y colegas del sector de ventas. Ambos recaudaron un capital de 700 dólares para lanzar John Paul Mitchell Systems. Su compañía comenzó con altos y bajos pero en sólo dos años lograron ingresos que superaron el millón de dólares. Los reportes que publicaron en 2017 informaron que la empresa facturó 1.2 mil millones de dólares y que exportó sus productos a 87 países.

La asociación entre DeJoria y Mitchell también formó una pequeña destilería especializada en la producción de tequila, llamada Patron Spirits. La empresa fue un furor y obtuvo una rápida popularización. Su fundación fue en 1989 y en 2003, Bacardi adquirió el 30% de la compañía. 15 años después, la multinacional adquirió el 70% restante por 5.1 mil millones de dólares.

El patrimonio de John Paul DeJoria en 2024

John Paul DeJoria2.jpg Inc Magazine

El protagonista del multimillonario sueño americano resguarda una fortuna calculada en 2.9 mil millones de dólares según la revista Forbes.