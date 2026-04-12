Irán proyecta recuperar hasta el 80% de su producción petrolera en un mes, tras los ataques a su infraestructura energética + Seguir en









El Gobierno iraní estima que en semanas reactivará gran parte de su capacidad energética y apunta a volver al 100% a mediano plazo.

Irán busca recuperar hasta el 80% de su producción petrolera tras los daños en su infraestructura energética.

El viceministro de Petróleo de Irán, Mohammad Sadegh Azimifar, afirmó que el país podrá recuperar entre el 70% y el 80% de su capacidad de producción petrolera en uno o dos meses, tras los daños provocados en sus instalaciones durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

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Según explicó el funcionario, el objetivo inmediato es restablecer gran parte de la producción afectada en un corto plazo, mientras avanzan las tareas de reparación en refinerías y centros de distribución. “A medio y largo plazo, podemos alcanzar el 100% de la capacidad previa a la invasión”, aseguró, marcando una hoja de ruta que apunta a la normalización total del sistema energético.

En ese sentido, Azimifar detalló que en aproximadamente diez días se reactivará parte de la refinería ubicada en la isla de Lavan, en el sur del país, una de las instalaciones que sufrió daños durante los ataques. Este paso es clave para sostener el ritmo de recuperación y mejorar el flujo de producción en las próximas semanas.

Embed Several explosions reported at Lavan Oil Refinery on Siri Island, Iran



They occurred just hours after a 2-week ceasefire between Iran & US https://t.co/8fMzA1wpf4 pic.twitter.com/DfvLTGHaad — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 8, 2026 Miles de trabajadores y foco en los centros clave El proceso de reconstrucción también se concentra en otros puntos estratégicos del sistema petrolero. Alrededor de 2000 personas trabajan actualmente en la restauración de las instalaciones de transmisión y almacenamiento en el depósito de Shahr-e Rey, cerca de Teherán.

Estas tareas forman parte de un plan más amplio para recomponer la infraestructura energética y garantizar la estabilidad del suministro. Con avances progresivos y objetivos definidos, el Gobierno iraní busca reducir el impacto de los ataques y retomar su capacidad productiva en el menor tiempo posible.

Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz, exigiendo a EEUU un “acuerdo razonable” Irán advirtió que no reanudará el tránsito en el estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos no acepte un “acuerdo razonable”, según una fuente cercana a las negociaciones citada por la agencia Mehr. La misma fuente aseguró que no hay apuro por avanzar y que, por ahora, no está definida una nueva ronda de diálogo. Estrecho de Ormuz Teherán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a un “acuerdo razonable” con Estados Unidos. Al Jazeera En ese marco, desde Teherán remarcaron que no habrá cambios en la situación del paso estratégico hasta que Washington modifique su postura. “Irán no tiene prisa, y a menos que EE UU acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz”, sostuvo la fuente, que también confirmó que no se fijaron ni fecha ni lugar para futuras conversaciones. Además, señalaron que durante los encuentros se presentaron propuestas que consideran viables y responsabilizaron a Estados Unidos por la falta de avances. “Irán presentó iniciativas y propuestas razonables durante las conversaciones. Ahora le corresponde a Estados Unidos abordar los temas con realismo. Así como el Gobierno estadounidense falló en sus cálculos bélicos, hasta ahora también se ha equivocado en las negociaciones”, concluyó.