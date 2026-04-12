Hermetismo sobre la salud de Mojtaba Jameneí: versiones indican que sufrió graves heridas y quedó desfigurado + Seguir en









Aseguran que el líder supremo de Irán sufrió graves heridas y permanece fuera de la vista pública, mientras crecen las dudas sobre su estado y capacidad de gobierno.

Mojtaba Jameneí permanece fuera de la vista pública mientras crecen las dudas sobre su estado de salud.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, habría quedado desfigurado y con graves lesiones en las piernas tras el ataque aéreo que mató a su padre, Alí Jameneí, aunque continúa interviniendo en decisiones clave en medio de la guerra y las negociaciones con Estados Unidos.

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De acuerdo con fuentes cercanas a su círculo, el bombardeo contra el complejo del líder supremo en Teherán dejó a Mojtaba Jameneí con el rostro desfigurado y heridas de consideración en una o ambas piernas. Desde entonces, no volvió a aparecer en público ni se difundieron imágenes, videos o audios suyos, lo que mantiene en incertidumbre su estado real.

A pesar de esto, las mismas fuentes aseguran a Reuters que el líder conserva lucidez mental y se mantiene activo a través de reuniones por audioconferencia. Participa en decisiones estratégicas vinculadas al conflicto y a las negociaciones internacionales, en un contexto particularmente crítico para la República Islámica.

MOJTABA JAMENEÍ 2 (1) REUTERS Incertidumbre sobre su capacidad de gobierno La falta de información oficial alimenta las dudas sobre su capacidad para ejercer plenamente el poder. Hasta el momento, no hubo confirmaciones públicas sobre la gravedad de sus heridas, aunque versiones coinciden en que su estado es delicado.

El hermetismo se da en un momento de máxima tensión, con el inicio de conversaciones de paz en Islamabad y un escenario interno marcado por la guerra. En este contexto, la figura de Mojtaba Jameneí aparece como central, pero también rodeada de interrogantes sobre su rol efectivo y el equilibrio de poder dentro del régimen.

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