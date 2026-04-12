El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que puede “acabar” con Irán “en un día” si Teherán no retoma las negociaciones, al tiempo que aseguró que el país volverá a la mesa de diálogo Guerra en Medio Oriente Donald Trump.
Donald Trump promete acabar con Irán "en un día" si Teherán no vuelve a negociar
El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán no tiene margen de maniobra y defendió sus amenazas como clave para forzar el diálogo.
-
Trump anunció que EEUU bloqueará todos los buques que intenten cruzar Ormuz
-
EEUU e Irán retomarán las negociaciones durante el domingo
En una entrevista televisiva, Trump sostuvo que Irán no tiene capacidad de presión en el conflicto y que terminará aceptando las condiciones de Washington. “Creo que van a volver y nos van a dar todo lo que queremos”, afirmó. Luego reforzó su postura con una frase tajante: “Lo quiero todo. No tienen cartas”.
El mandatario defendió además el tono de sus declaraciones previas, incluidas aquellas que generaron polémica a nivel internacional. Según explicó, sus advertencias fueron determinantes para que Irán accediera a negociar. “Cuando hablo de una civilización, realmente cambió. De verdad lo hizo. Pero piénsenlo: ellos pueden decir ‘Muerte a Estados Unidos. Muerte a esto’”, expresó.
En esa línea, insistió en que su estrategia de presión tuvo efectos concretos en la dinámica del conflicto. “Y yo hago una declaración y dicen: ‘Oh, qué escándalo’. Esa declaración los llevó a la mesa de negociación y no se han ido”, agregó, al justificar el uso de un discurso más agresivo.
Amenaza sobre la infraestructura energética iraní
Tras el fin de las conversaciones en Islamabad sin resultados, Trump retomó sus advertencias sobre un posible ataque directo a la infraestructura energética iraní, un punto clave en la disputa entre ambos países.
“Podría acabar con Irán en un día”, reiteró, y detalló el alcance de una eventual ofensiva. “En una hora podría destruir toda su energía, todo, todas sus plantas, sus plantas de generación eléctrica, que son muy importantes. Y odio tener que hacerlo, porque si lo hago, les toma 10 años reconstruirlo, nunca podrán reconstruirlo. Y lo otro que destruyes son los puentes”, concluyó.
Dejá tu comentario