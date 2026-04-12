Donald Trump promete acabar con Irán "en un día" si Teherán no vuelve a negociar + Seguir en









El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán no tiene margen de maniobra y defendió sus amenazas como clave para forzar el diálogo.

Donald Trump volvió a amenazar a Irán tras el fracaso de las negociaciones. La Verdad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que puede “acabar” con Irán “en un día” si Teherán no retoma las negociaciones, al tiempo que aseguró que el país volverá a la mesa de diálogo Guerra en Medio Oriente Donald Trump.

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En una entrevista televisiva, Trump sostuvo que Irán no tiene capacidad de presión en el conflicto y que terminará aceptando las condiciones de Washington. “Creo que van a volver y nos van a dar todo lo que queremos”, afirmó. Luego reforzó su postura con una frase tajante: “Lo quiero todo. No tienen cartas”.

El mandatario defendió además el tono de sus declaraciones previas, incluidas aquellas que generaron polémica a nivel internacional. Según explicó, sus advertencias fueron determinantes para que Irán accediera a negociar. “Cuando hablo de una civilización, realmente cambió. De verdad lo hizo. Pero piénsenlo: ellos pueden decir ‘Muerte a Estados Unidos. Muerte a esto’”, expresó.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump El presidente de Estados Unidos aseguró que Teherán “no tiene cartas” en el conflicto. En esa línea, insistió en que su estrategia de presión tuvo efectos concretos en la dinámica del conflicto. “Y yo hago una declaración y dicen: ‘Oh, qué escándalo’. Esa declaración los llevó a la mesa de negociación y no se han ido”, agregó, al justificar el uso de un discurso más agresivo.

Amenaza sobre la infraestructura energética iraní Tras el fin de las conversaciones en Islamabad sin resultados, Trump retomó sus advertencias sobre un posible ataque directo a la infraestructura energética iraní, un punto clave en la disputa entre ambos países.

“Podría acabar con Irán en un día”, reiteró, y detalló el alcance de una eventual ofensiva. “En una hora podría destruir toda su energía, todo, todas sus plantas, sus plantas de generación eléctrica, que son muy importantes. Y odio tener que hacerlo, porque si lo hago, les toma 10 años reconstruirlo, nunca podrán reconstruirlo. Y lo otro que destruyes son los puentes”, concluyó.