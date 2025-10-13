Rapipago: un modelo de negocio de Gire que acerca servicios e inclusión financiera







Con más de 10.000 puntos en todo el país, Rapipago se consolida como la red líder de cobranza extrabancaria y un actor clave en la inclusión financiera.

Rapipago se consolida como mucho más que una red de cobranza: es un actor clave en la transformación del ecosistema financiero argentino, que combina simplicidad, rapidez y cercanía con innovación digital y un fuerte compromiso con la sociedad.

En un país donde gran parte de la población todavía no tiene acceso pleno al sistema bancario, Rapipago se posiciona como la red de cobranza extrabancaria líder del país, ofreciendo soluciones que combinan cercanía, innovación y confianza, tanto para personas como para empresas y entidades financieras. Su principal fortaleza es la capilaridad y cobertura nacional: con más de 10.000 sucursales distribuidas en todo el territorio, brinda servicios en localidades donde la presencia bancaria es baja o directamente inexistente, convirtiéndose en un puente fundamental para que millones de personas puedan acceder a pagos, recargas, extracciones y depósitos de manera simple y segura, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria tradicional.

Además de su extensa red física, Rapipago ofrece un ecosistema digital que incluye aplicación móvil, sitio web y canales como WhatsApp, permitiendo realizar pagos y recargas con tarjeta de débito. De esta manera, combina la cercanía de la atención presencial con la practicidad de las herramientas digitales, acercando soluciones financieras simples y seguras a quienes no acceden fácilmente al sistema bancario, con el respaldo de la acreditación inmediata, el comprobante físico y la atención personalizada. Este enfoque también fortalece la inclusión financiera, ofreciendo a quienes trabajan en la economía informal o fuera del sistema bancario tradicional un primer acercamiento confiable al uso de medios digitales.

Más allá del consumidor final El modelo también tiene un fuerte componente de negocios corporativos y de corresponsalía bancaria. Rapipago brinda a empresas una plataforma integral que combina su red física con servicios de back office, gestión documental y soluciones de entrega. Al mismo tiempo, trabaja junto a bancos y billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá, Prex o Personal Pay en operaciones delegadas como pagos previsionales, apertura de cuentas, entrega de tarjetas y depósitos o retiros de efectivo, ayudando a descongestionar sucursales y expandir la presencia de las entidades.

Este crecimiento se acompaña de un compromiso con el impacto social y ambiental. Grupo Gire es la primera gran empresa financiera en Argentina en obtener la certificación de Empresa B, lo que implica operar bajo altos estándares de desempeño social y ambiental, garantizando un impacto positivo en materia social, económica y ambiental.

