El dúo que forjó una fortuna de miles de millones con la franquicia de videojuegos más rentable de la historia







Los hombres encargados de generar un imperio de videojuegos que vendió millones de copias en todo el mundo.

Generaron millones de dólares con dos de las franquicias más importantes de la historia. Ian West/PA Images/Getty Images

Años atrás era impensado, pero hoy en día una de las industrias más rentables es la de los videojuegos. Subestimada desde sus comienzos, logró imponerse ante sus competidores en el ámbito del entretenimiento, en el cual genera miles de millones de dólares al año en ventas.

Entre quienes más han recaudado se encuentra una de las obras que lleva varios años asombrando a los jugadores debido a la dedicación que tiene cada proyecto. Nació de dos hermanos que, si bien individualmente no son tan conocidos, tienen una compañía que es una de las más importantes de su rubro.

Houser brothers DICE Summit Los hermanos son los responsables de crear uno de los juegos más vendidos de la historia. DICE Summit Cómo Dan y Sam Houser se convirtieron en millonarios Rockstar Games es el estudio encargado de dar vida a dos sagas de videojuegos que vendieron millones de copias en todo el mundo: Grand Theft Auto, mejor conocido como GTA, y Red Dead Redemption. Pero antes de convertirse en una de las franquicias más importantes de la industria, todo inició con dos hermanos: Sam y Dan Houser.

Nacidos en Londres, el arte fue parte de sus primeros años de vida, ya que su madre era una reconocida actriz de cine y televisión, mientras que su padre era un importante abogado aficionado al jazz. Todo lo que absorbieron de pequeños los llevó a intentar llevar su creatividad al mundo del entretenimiento digital.

Si bien los Houser estudiaron en la universidad, la idea surgió por su pasión por los films estadounidenses de gánsteres, crimen y western. Sumado al amor que sentían por el juego llamado "Race'n'Chase", consiguieron un acuerdo con su desarrollador para sumarlo a BMG Interactive, lugar donde trabajaban.

Tras la venta de la compañía a Take-Two Interactive, decidieron mudarse a Nueva York y fundaron Rockstar Games como una división de Take-Two. Grand Theft Auto nació tomando elementos de películas como El Padrino. Popularmente conocido como GTA, sin darse cuenta comenzaron una saga que en su quinta entrega alcanzó las 110 millones de copias vendidas y 300 millones de juegos entre todos los títulos. Luego de este éxito, decidieron lanzar dos universos más: Max Payne y Red Dead Redemption, cuya segunda entrega es considerada uno de los mejores videojuegos de la historia. Cientos de millones: el patrimonio de los hermanos Houser Tanto Sam como Dan cuentan con 250 millones de dólares de patrimonio cada uno, según medios especializados. Todo se debe a las ventas que generaron los títulos creados por Rockstar Games. Las sagas que más impactaron en el mundo de los videojuegos fueron GTA, Red Dead Redemption, Manhunt, LA Noire y Max Payne. Y estos números no harán más que crecer, ya que, en caso de no sufrir más retrasos, finalmente saldrá la sexta entrega de Grand Theft Auto. Es uno de los títulos más esperados en todo el mundo y, si bien son especulaciones, se espera que sea el juego más vendido de la historia en su estreno.

