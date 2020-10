Estudiantes analizaron la problemática del medio ambiente

En primer lugar, el manejo y organización de los residuos es el principal conflicto ambiental mundial a resolver. Mucha gente cree que los plásticos al tirarlos a la basura desaparecen, pero esto no sucede, ya que son derivados del petróleo y no se desintegran como los residuos orgánicos.

En segundo lugar, la situación de nuestro país es preocupante, inquietante y alarmante. En todo el territorio argentino hay 5.000 basurales a cielo abierto y se genera una tonelada de basura cada 2 segundos. A pesar de esto, solo 5 grandes ciudades en

Argentina tienen una disposición final controlada y sanitaria de sus residuos, estas son: AMBA, Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, y Misiones.

Sin embargo, la organización y regulación sensata de los basurales no resuelve la cuestión a largo plazo; los basurales, clandestinos o no, no son una solución sustentable, ya que requieren de grandes extensiones de tierra y estas en algún momento se acabarán.

En tercer lugar, en ciertos países de Europa, se comenzó a implementar como solución a este conflicto la quema de basura. En estos territorios, se utilizan unos filtros que absorben los gases tóxicos generados por la quema. Estudios muestran que este vapor puede producir energía eléctrica de forma similar a las plantas convencionales de producción energética. Este proceso es vastamente beneficioso ya que al implementarlo a nivel nacional, la cantidad de basura se mantendría controlada y, al mismo tiempo, se generaría energía.

En conclusión, este problema no acabará si no hacemos algo al respecto; las soluciones que existen actualmente sirven, pero no para siempre. Es por eso que, mientras esperamos que los Estados sancionen nuevas leyes o que implementen nuevas medidas, hay que reducir el daño todo lo que podamos por nuestra cuenta.

Lo primero que debemos realizar como sociedad, es tener conciencia de todo lo que está pasando, y así poder actuar para revertir el problema. Todos debemos educarnos para que comprender que tirar un plástico nos toma un segundo, pero revertir ese problema nos toma toda una vida.