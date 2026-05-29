Olvidate de hacer zoom: el invento que te permitirá tener las mejores fotos de tus recitales

Este nuevo dispositivo mejora las imágenes que se sacan de lejos y promete resultados sorprendentes desde cualquier ángulo.

Hoy en día, casi todos usan su celular como cámara principal para tomar imágenes y videos en recitales, eventos deportivos y viajes. De todas formas, aunque los teléfonos actuales incorporan cámaras avanzadas, pierden definición cuando el usuario intenta acercarse con zoom digital. Es por eso que este invento llamó poderosamente la atención .

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Se trata de un lente externo desarrollado por la firma europea Reeflex, pensado para ampliar el alcance visual de cualquier smartphone sin resignar ni un poco de nitidez .

Tus fotos con zoom ya no van a tener baja calidad.

El dispositivo se llama Reeflex Ultra Telephoto 300-600mm y funciona como un teleobjetivo externo para celulares de alta gama . La propuesta busca acercar prestaciones típicas de cámaras profesionales a tu smartphone, especialmente en situaciones donde el sujeto se encuentra muy lejos.

La lente ofrece un alcance equivalente de hasta 600 milímetros y un aumento óptico de 24x . A diferencia del zoom que viene con el teléfono, que suele degradar la imagen, este sistema trabaja mediante óptica real para conservar detalles y mejorar la definición en escenas que se encuentran lejos.

Uno de los puntos más destacados del producto es su construcción interna, ya que Reeflex incorporó vidrio óptico de lantano en sus cuatro elementos de lente, porque este material se caracteriza por ofrecer un índice de refracción elevado y una calidad superior para capturar detalles a grandes distancias.

Las características de este innovador accesorio

El lente tiene un peso aproximado de 308 gramos y utiliza una montura roscada de 17 milímetros. Debido a sus dimensiones, la empresa recomienda sostener el celular con una mano y apoyar el accesorio con la otra para evitar movimientos durante la captura.

La distancia mínima de enfoque comienza en 6,8 metros y no se detiene. Según la marca, eso permite registrar recitales, estadios, paisajes, partidos de fútbol e incluso fotografías astronómicas, incluida la Luna.

Para mejorar la estabilidad, Reeflex aconseja combinar el lente con trípodes o estabilizadores externos. También sugiere usar la aplicación Reeflex Pro Camera, que incorpora controles manuales avanzados para ajustar la exposición, el enfoque y otros parámetros técnicos.

Cada unidad incluye una funda MagSafe compatible con el sistema de montaje magnético diseñado por la empresa. Los compradores pueden elegir entre una versión de cuero o una terminación en tejido técnico.

El kit además suma un estuche rígido impermeable construido con polímeros resistentes, cuyo interior cuenta con separadores de espuma precortados para ordenar los accesorios y proteger el equipo durante los viajes.

Zoom Este invento te ayuda a tomar las mejores fotos en recitales. Gentileza - Reeflex

Modelos de celulares compatibles

El Reeflex Ultra Telephoto 300-600mm fue diseñado principalmente para celulares premium de Apple y Samsung. La compatibilidad aprovecha los sensores teleobjetivo presentes en las generaciones más recientes de ambas marcas. En el caso de Apple, el accesorio funciona con:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max.

Con los modelos más avanzados de Apple, el sistema puede alcanzar hasta 600 milímetros equivalentes en resolución de 12 megapíxeles. En modo de 48 MP, el alcance baja a 300 milímetros. Según Reeflex, la combinación entre óptica externa y sensores nativos permite obtener encuadres equivalentes de entre 15x y 30x, dependiendo del teléfono y de la configuración elegida.