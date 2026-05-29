De cuánto es la fortuna de Carlo Ancelotti, el DT que quiere devolverle la gloria a Brasil

Es uno de los entrenadores más ganadores de la historia del fútbol, y sus éxitos lo ayudaron a construir un gran patrimonio.

Fue el artífice de "La Décima" y quedó para siempre en la historia del Real Madrid.

Carlo Ancelotti es uno de los entrenadores más exitosos y respetados de la historia del fútbol . El italiano construyó una carrera legendaria tanto dentro como fuera de la cancha y se convirtió en una referencia absoluta para millones por su capacidad para ganar títulos en las ligas más importantes del mundo.

A lo largo de su trayectoria, Ancelotti dirigió gigantes europeos como Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Real Madrid , logrando conquistar ligas locales y múltiples ediciones de la UEFA Champions League. Entre sus mayores hitos aparece el hecho de ser el único entrenador en ganar las cinco grandes ligas de Europa: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España.

Ahora, el histórico DT afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera: intentar devolverle la gloria a la selección de Brasil. Su llegada al combinado sudamericano despertó enorme expectativa entre los fanáticos, que sueñan con volver a conquistar un Mundial de la mano de uno de los técnicos más laureados del planeta.

Carlo Ancelotti nació el 10 de junio de 1959 en Reggiolo, un pequeño pueblo del norte de Italia. Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en Parma durante la década de 1970, donde rápidamente comenzó a destacarse como mediocampista por su inteligencia táctica y calidad técnica.

En 1979 fue transferido a Roma y allí se consolidó como uno de los mejores volantes italianos de su generación. Con el conjunto romano ganó la Serie A de 1983 y varias Copas Italia antes de pasar al Milan, donde integró uno de los equipos más emblemáticos de Europa bajo las órdenes de Arrigo Sacchi.

Carlo Ancelotti Fue entrenador de los mejores equipos del mundo y además de la Champions League conquistó las 5 grandes ligas de Europa. Imagen: Carlo Ancelotti - Página oficial de Facebook

Tras retirarse como futbolista en 1992, Ancelotti comenzó rápidamente su camino como entrenador. Primero trabajó como asistente de la selección italiana y luego inició su carrera como DT principal en Reggiana. Más tarde pasó por Parma y Juventus antes de llegar al Milan, club donde terminaría de construir su leyenda como entrenador.

Increíbles éxitos y contratos millonarios: su etapa como DT

La carrera de Carlo Ancelotti como entrenador estuvo marcada por éxitos constantes en los clubes más importantes del planeta. En Milan conquistó dos UEFA Champions League, una Serie A y otros títulos internacionales que lo posicionaron entre los técnicos más prestigiosos del mundo. Luego continuó sumando trofeos en Chelsea, PSG, Bayern Múnich y Real Madrid.

Durante su paso por Chelsea consiguió la Premier League y la FA Cup en la misma temporada, mientras que en Francia llevó al PSG a ganar la Ligue 1 después de muchos años. Más tarde, en Real Madrid, alcanzó la famosa décima Champions League del club español, además de seguir ampliando su impresionante palmarés europeo.

Carlo Ancelotti Consiguió "La Décima", lo que más ansiaron los hinchas del Real Madrid por más de 10 años. Imagen: Carlo Ancelotti - Página oficial de Facebook

Todos esos éxitos también se tradujeron en contratos millonarios. Durante su segunda etapa en Real Madrid llegó a percibir un salario anual cercano a los u$s10,7 millones, ubicándose entre los entrenadores mejor pagos del mundo. Gracias a décadas de trabajo en la élite, premios y acuerdos económicos con clubes gigantes, logró construir un patrimonio extraordinario.

Fortuna de millones: el patrimonio de Carlo Ancelotti

Entre estimaciones e información de distintos sitios especializados en economía y finanzas de celebridades, Carlo Ancelotti posee actualmente una fortuna de u$s50 millones. Esa cifra surge principalmente de sus salarios como entrenador, bonos por títulos obtenidos y contratos firmados con algunos de los clubes más poderosos del planeta.

Carlo Ancelotti Sus resultados lo llevaron a que la Federación Brasilera de Fútbol lo eligiera para devolverle la gloria a la Selección más grande del mundo. Imagen: Carlo Ancelotti - Página oficial de Facebook

Además de sus ingresos deportivos, el italiano también consolidó una imagen de prestigio internacional que le permitió mantener un enorme valor de mercado incluso después de más de cuatro décadas vinculado al fútbol profesional. Su continuidad en equipos de primer nivel y ahora su llegada a Brasil reflejan el peso de una carrera histórica.