De cuánto es la fortuna de Novak Djokovic, el tenista que más millones ganó dentro de la cancha

Considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, gracias a su talento supo levantar un gran patrimonio.

El serbio es considerado uno de los tenistas más importantes de la historia.

Novak Djokovic es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y una de las máximas figuras de la historia del deporte. A lo largo de su carrera logró romper récords, conquistar títulos históricos, ganar millones en premios y mantenerse durante años en la élite del circuito profesional.

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El serbio construyó una trayectoria impresionante gracias a su regularidad, mentalidad competitiva y capacidad para dominar distintas superficies. Sus enfrentamientos con figuras como Roger Federer y Rafael Nadal marcaron una era inolvidable en el tenis mundial y elevaron la popularidad del deporte a niveles históricos.

Además de su éxito deportivo, Djokovic también se convirtió en uno de los atletas mejor pagos del planeta. Gracias a los premios obtenidos en torneos, contratos publicitarios y acuerdos comerciales, el tenista acumuló una fortuna multimillonaria que lo posiciona entre los deportistas más ricos del mundo.

Novak Djokovic nació el 22 de mayo de 1987 en Belgrado, Serbia, y comenzó a jugar al tenis desde muy pequeño. Sus padres tenían un pequeño negocio relacionado con el deporte y rápidamente notaron el talento que tenía para competir dentro de la cancha . Durante su infancia atravesó momentos difíciles debido al contexto político y social que vivía Serbia en los años noventa.

Sin embargo, eso no impidió que continuara entrenando y desarrollando su carrera deportiva con enorme disciplina y dedicación. Con el paso de los años empezó a destacarse en torneos juveniles internacionales hasta dar el salto al profesionalismo. Su crecimiento fue rápido y pronto comenzó a competir contra los mejores jugadores del mundo dentro del circuito ATP.

Novak Djokovic Todavía en actividad, pero con un legado que será inolvidable. Imagen: Novak Djokovic - Página Oficial de Facebook

En la cima del ranking con millones facturados: su huella imborrable en el deporte

La explosión definitiva de Djokovic llegó a partir de 2008, cuando conquistó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia. Desde entonces inició una etapa dominante que lo llevó a ganar múltiples trofeos importantes y a convertirse en una verdadera leyenda del tenis.

A lo largo de su carrera logró alcanzar el puesto número 1 del ranking ATP durante una cantidad récord de semanas y consiguió desplazar en distintos momentos a Federer y Nadal de la cima del tenis mundial. Sus títulos en torneos como Wimbledon, Roland Garros, US Open y Australian Open consolidaron su legado histórico.

Novak Djokovic Desplazó a Rafa Nadal y Roger Federer del puesto número 1 del ranking ATP. Imagen: Novak Djokovic - Página Oficial de Facebook

Además de los logros deportivos, Djokovic también rompió récords económicos dentro del circuito profesional. Según distintos registros internacionales, el serbio superó los u$s180 millones en premios oficiales obtenidos únicamente dentro de la cancha, convirtiéndose en el tenista que más dinero ganó en la historia por competencias profesionales.

Fortuna de millones: el patrimonio de Novak Djokovic

De acuerdo con estimaciones publicadas por portales especializados en finanzas de celebridades, la fortuna de Novak Djokovic ronda los u$s240 millones. El patrimonio del tenista se construyó a partir de premios deportivos, contratos de patrocinio y diversos negocios personales vinculados al deporte y al bienestar.

A lo largo de los años, Djokovic firmó acuerdos comerciales con importantes marcas internacionales y también realizó inversiones en propiedades y emprendimientos privados. Gracias a eso logró mantenerse como una de las figuras más influyentes y exitosas del tenis mundial incluso fuera de las canchas.