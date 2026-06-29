Rizobacter evitó el default y logró mejorar su calificación crediticia tras refinanciar u$s42 millones

La compañía especializada en biológicos y tecnologías para el agro consiguió extender los vencimientos de su deuda y despejar compromisos financieros de 2026. La calificadora Fix elevó su nota desde CC a B.

La firma mantiene una fuerte presencia internacional y destina, en promedio, más del 10% de su resultado operativo a investigación y desarrollo.

La empresa de biotecnología agrícola Rizobacter logró mejorar su perfil financiero luego de concretar un exitoso canje de deuda por u$s42 millones , una operación que le permitió extender vencimientos y alejar, al menos por ahora, el riesgo de incumplimiento en el mercado de capitales. Como consecuencia, la calificadora Fixelevó la nota de emisor de largo plazo de la compañía desde CC(arg) hasta B(arg) y mantuvo una perspectiva estable. También mejoró la calificación de corto plazo, que pasó de C(arg) a B(arg) .

Según explicó la agencia, la mejora responde principalmente al resultado favorable de la reestructuración financiera. " La suba se fundamenta en el éxito del canje por un monto total de u$s42 millones donde la compañía obtuvo las mayorías necesarias para extender los vencimientos", sostuvo Fix.

La operación permitió a Rizobacter despejar los compromisos de deuda vinculados al mercado de capitales previstos para este año. De acuerdo con el informe, sólo resta afrontar un pago de aproximadamente u$s7 millones correspondiente a los inversores que ingresaron al canje, obligación para la cual la empresa ya cuenta con fondos disponibles.

Además, la nueva estructura de capital trasladó los vencimientos de las obligaciones negociables hacia el segundo semestre de 2027 , otorgándole mayor aire financiero.

Durante 2025, la compañía inició un proceso de reconversión orientado a reducir necesidades de capital de trabajo y mejorar la generación de fondos. Esa estrategia comenzó a mostrar resultados.

Fix destacó que la gestión más eficiente del capital de trabajo permitió revertir una posición negativa y generar flujos de fondos libres positivos por u$s58 millones al cierre de marzo de 2026.

Gracias a ello, Rizobacter logró reducir su deuda financiera en alrededor de u$s65 millones, pasando a un stock total de u$s119 millones, mientras que acumuló una posición de caja cercana a u$s11 millones. La mejora también se reflejó en el nivel de apalancamiento. El ratio de deuda neta sobre EBITDA descendió a 9,2 veces, desde las 19 veces registradas en junio de 2025.

Sin embargo, la calificadora advirtió que la empresa continúa exhibiendo una "deteriorada flexibilidad financiera y baja generación de flujos en términos históricos", aspectos que siguen limitando la nota crediticia.

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Persisten focos de riesgo

Pese al alivio logrado con la refinanciación, Rizobacter todavía atraviesa una situación de tensión financiera vinculada a las notas convertibles en acciones emitidas por su controlante.

El informe señala que el grupo incumplió determinados ratios financieros en junio de 2025, situación que derivó en la ejecución judicial de garantías de Pro Farm Group por u$s15 millones en enero de este año, sobre una deuda total de u$s103 millones. La resolución sobre el remanente aún permanece abierta. "La compañía se encuentra atravesando un estrés financiero", remarcó Fix, que anticipó que continuará monitoreando la evolución de esa contingencia.

A ello se suma que el negocio todavía opera con márgenes ajustados. A marzo de 2026, el margen EBITDA se ubicó en 6,2%, afectado por la caída en los precios de los productos comercializados, aunque mostró una leve recuperación respecto del ejercicio anterior.

Liderazgo tecnológico como respaldo

Más allá de las dificultades financieras, la calificadora destacó la sólida posición competitiva de Rizobacter dentro del mercado global de nutrición y protección de cultivos.

La firma mantiene una fuerte presencia internacional y destina, en promedio, más del 10% de su resultado operativo a investigación y desarrollo, una estrategia que le permitió construir un importante portafolio de patentes y sostener barreras de entrada frente a competidores.

Para Fix, una recuperación sostenida de la rentabilidad, con márgenes superiores al 10%, junto con una mejora en la flexibilidad financiera, podría habilitar nuevas subas de calificación en el futuro. Por el contrario, dificultades para afrontar vencimientos o un deterioro en la generación de caja podrían volver a presionar la nota crediticia.