La tecnología impulsa el crédito al campo: el acceso al financiamiento digital creció 40% en el primer semestre

El 80% de las operaciones se pactaron en dólares, una opción que ganó terreno a medida que subieron las tasas de los préstamos en pesos. Qué tareas se financian y en qué condiciones, según un relevamiento privado.

El productor agropecuario argentino aceleró el uso de herramientas digitales para financiar su capital de trabajo durante el primer semestre de 2026, según reveló la tercera edición del Informe Nera, que releva las operaciones cursadas en la plataforma que vincula a los productores con entidades financieras del sistema .

Según el informe, se registró un salto del 40% en la cantidad de transacciones respecto al mismo período del año pasado, con marzo como pico de la temporada: ese mes concentró el 27% de todo el volumen del semestre, en sintonía con el arranque de la pre-campaña, cuando las condiciones comerciales suelen ser más agresivas.

El fenómeno es más relevante si se lo compara con el tamaño del mercado que Nera busca destrabar. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el productor destina cerca de u$s30.000 millones por campaña a gastos directos en los seis cultivos principales y en ganadería.

De ese universo, la banca explica apenas una porción: de las 250.000 explotaciones agropecuarias del país (INDEC), solo 39.000 productores tienen deuda con el sistema bancario, por un total de u$s13.700 millones. Es sobre ese margen -el crédito que todavía no llega por canales tradicionales- donde compañías como Nera compiten por ganar terreno.

El informe también permite trazar por primera vez la geografía del financiamiento digital del agro . Buenos Aires encabeza el ranking de provincias con mayor cantidad de CUITs únicos operando en la plataforma en los últimos seis meses, seguida por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco .

A nivel de localidades, Río Cuarto, Tres Arroyos y Tandil lideran el uso del crédito, con Rosario, Nueve de Julio y Pergamino entre las plazas más activas.

El dólar, protagonista obligado

De las más de 13.000 operaciones registradas en la plataforma durante el semestre, ocho de cada diez se pactaron en moneda dura. Es un salto de 30 puntos porcentuales frente a igual período de 2025 y responde, en gran medida, al comportamiento de las tasas: mientras el costo del crédito en pesos -ponderado por Nera en 34,6% para el primer semestre- viene de un pico de 87% en octubre del año pasado, producto del contexto electoral, la tasa en dólares se ubicó en 1,8% promedio, con mínimos de 4,5% en marzo. Esa brecha explica buena parte del corrimiento hacia el dólar como moneda de financiamiento.

"El primer semestre de 2026 confirmó que el productor elige crédito embebido para financiar sus insumos o hacienda, agilizando la operatoria con sus proveedores de manera directa. En un escenario de márgenes ajustados, contar con este tipo de herramientas para tomar decisiones más eficientes puede marcar la diferencia en la rentabilidad del negocio", señaló Marcos Herbin, CEO de Nera, en una presentación ante la prensa.

La protección de cultivos fue el insumo más financiado del primer semestre.

En agricultura, la plataforma acumuló 11.600 transacciones durante el semestre, con un pico también en marzo. La protección de cultivos fue el insumo más financiado, seguido de la nutrición y, en tercer lugar, las semillas.

En ganadería, en cambio, el volumen fue menor -unas 1.000 operaciones- pero con una tendencia ascendente hacia junio, traccionada por la nutrición animal, la genética, la invernada y la retención de vientres.

Ahí también aparece la principal novedad del semestre: en marzo se lanzó el Crédito Ganadero Garantizado, que permite tomar financiación de libre disponibilidad utilizando animales como respaldo.

Créditos con incentivos y plazos atados a la cosecha

El 60% de las operaciones cursadas por Nera se cerraron con líneas promocionales, condiciones especiales que los proveedores del agro ofrecen como incentivo comercial y que explican por qué buena parte de los créditos terminó por debajo de las tasas de mercado.

En cuanto a plazos, el 54% de los créditos fueron a 12 meses, la ventana que más se ajusta a la necesidad de calzar vencimientos con la cosecha. En diciembre, sin embargo, ganaron terreno los créditos a 270 días por sobre los de 360, en línea con el crecimiento del maíz tardío: cuando el productor opta por ciclos más largos, la cosecha se corre más allá de julio y exige una financiación más extensa.

El financiamiento respaldado por granos también mostró una fuerte expansión: más de 260.000 toneladas se usaron como garantía durante el semestre, con la participación de 37 acopios, corredoras, exportadoras y cooperativas registradas en la plataforma.

El maíz (43%) y la soja (40%) concentraron la mayor parte de esas garantías, por delante del trigo (12%). El volumen de negocios maiceros creció 71% frente al primer semestre de 2025, mientras que el total de créditos garantizados con granos avanzó 38% interanual, con el 69% de los contratos pactados a precio a fijar.

Lo que viene: préstamo embebido, datos e IA

Para Nera, lo que viene tiene menos que ver con nuevos productos sueltos y más con la forma en que la tecnología se mete dentro de la operatoria diaria del productor. "El agro argentino tiene todavía un enorme potencial de crecimiento, y el crédito es la próxima frontera para destrabarlo. La tecnología es la palanca que va a permitir que ese crédito fluya mejor, más rápido y con mejores condiciones para el productor", sostuvo Martina Donath, directora de Producto en Nera.

Según explicó, esa transformación avanza en tres frentes: el crédito embebido (integrado directamente en el flujo de compra entre productor y proveedor), el uso de datos e inteligencia artificial para personalizar la oferta y evaluar riesgo de forma más precisa, y el desarrollo de nuevos instrumentos financieros que permiten apalancar activos físicos del campo sin necesidad de vender ni descapitalizarse.

"Estamos construyendo la capa de datos e inteligencia que hace falta para integrar el crédito en la última milla, conocer mejor al productor para optimizar sus perfiles de riesgo y así generar más oportunidades de crédito para todo el ecosistema", agregó Donath.

Nera es el ecosistema digital de pagos y financiamiento que conecta a productores, proveedores y entidades financieras del agro argentino. En los últimos doce meses, 6.300 productores se financiaron a través de la plataforma y 2.400 proveedores quedaron registrados en el ecosistema.

Solo en el primer semestre de 2026 se financiaron u$s715 millones, en una compañía cuyo volumen total procesado (TPV) triplicó su tamaño en dos años. A través de Nera se puede acceder a las líneas de crédito para el agro de Galicia, Santander, Banco Comafi, Banco del Sol y Credicoop.