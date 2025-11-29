Sentir las texturas de manera virtual: el invento que cambiará la forma de interactuar con la tecnología + Seguir en









Un desarrollo táctil innovador promete cambiar la relación con las pantallas.

Expertos de la Universidad Northwestern desarrollan una tecnología capaz de transformar la experiencia digital. Pixabay

La innovación tecnológica mueve millones de dólares y redefine la manera en que las personas se conectan con dispositivos cotidianos. Cada avance abre puertas nuevas y acerca experiencias que antes parecían imposibles, especialmente cuando la ciencia busca imitar sensaciones reales dentro del mundo digital.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese impulso explica el interés por un desarrollo capaz de transformar la interacción táctil. Investigadores avanzan hacia un futuro donde las pantallas no solo se ven y se escuchan, sino que también se sienten, un salto que promete cambiar por completo el vínculo entre usuarios y tecnología.

descarga (30) El dispositivo VoxeLite impulsa una nueva era sensorial que podría mover millones al permitir sentir texturas reales y transformar la interacción digital. Foto: cortesía de los investigadores El pequeño invento que es un gran avance tecnológico: de qué trata Ingenieros de la Universidad Northwestern crearon un dispositivo ultraligero llamado VoxeLite, una envoltura flexible que se coloca en la punta del dedo y genera sensaciones táctiles precisas sobre cualquier pantalla. Su diseño se parece a una pequeña venda, pero su funcionamiento abre un universo completamente nuevo de interacción.

Este invento utiliza nodos diminutos que se activan al contacto con superficies conectadas a tierra. Cada uno ejerce presión controlada sobre la piel mediante fuerzas electrostáticas, lo que permite recrear texturas rugosas, lisas o deslizantes. El resultado es una percepción táctil tan definida que imita el contacto con objetos reales.

Las pruebas iniciales mostraron que quienes usaron VoxeLite identificaron patrones y direcciones con un nivel de precisión sorprendente, alcanzando un 87 por ciento en algunos ensayos. Esa capacidad abre puertas en accesibilidad, juegos, educación y navegación táctil para personas con discapacidad visual.

Los desarrolladores planean versiones más avanzadas que funcionen en varios dedos, integren conectividad inalámbrica y ofrezcan calibración personalizada. El objetivo es llevar estas sensaciones a la vida cotidiana, desde compras en línea hasta experiencias inmersivas en realidad aumentada y realidad virtual.

Temas Millones