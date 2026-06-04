Nunca más te vas a olvidar de tomarte una pastilla: el invento de un estudiante que sorprendió al mundo

Esta creación portátil y tecnológica fue pensado para resolver un problema habitual con un sistema muy práctico.

Con esta herramienta, no vas a tener más problemas con la medicación.

Estar atento al horario en el que se toma la medicación puede convertirse en un verdadero desafío para millones de personas . Entre el trabajo, los viajes, los compromisos del día a día y las distintas rutinas, los tratamientos médicos suelen quedar en un segundo plano y sufrir olvidos que afectan su efectividad.

Aunque ya existen ciertos organizadores para medicamentos, muchos usuarios consideran que son incómodos, poco prácticos para transportar y limitados a la hora de ofrecer recordatorios. Ante esta situación, un proyecto universitario llamó la atención gracias a una nueva propuesta.

Con esta herramienta, nunca más te vas a olvidar de tus pastillas.

La idea surgió de Ashley Gyurich, estudiante de Diseño Industrial de la Universidad de Míchigan Occidental, quien decidió replantear el pastillero semanal que se mantiene igual desde hace décadas. Su propuesta recibió el nombre de Harmony Smart Pill Storage y busca resolver la falta de herramientas que sean portátiles e inteligentes.

El proyecto nació tras observar que las opciones disponibles suelen dividirse en dos grupos, por un lado, los dispensadores electrónicos con alarmas, que usualmente son muy grandes para trasladar . Por el otro, existen cajas compactas fáciles de llevar, aunque sin sistemas de aviso que ayuden a recordar cada toma.

Harmony busca cubrir ambos aspectos al mismo tiempo, por lo que el dispositivo presenta un diseño compacto que parece un accesorio moderno. Su estructura tiene formato tipo estuche, es suave al tacto y una correa flexible de silicona que permite colgarlo a mochilas, bolsos o equipaje de mano. Además, incorpora una base antideslizante que mejora la estabilidad al abrirlo.

El equipo cuenta con 8 compartimentos independientes, ya que cuenta con un sistema que fue pensado para adaptarse a los distintos tratamientos y necesidades médicas.

Harmony Este estuche portátil tiene alarmas incluidas. Gentileza - ashleygyurich

Cómo funciona este dispositivo que sorprendió a millones

La principal diferencia de Harmony respecto de otros organizadores está en su sistema de recordatorios inteligentes. Cuando llega el horario programado para una dosis, el equipo activa tres señales al mismo tiempo:

aviso visual mediante un anillo luminoso intermitente

mediante un anillo luminoso intermitente alerta sonora emitida desde los altavoces integrados

emitida desde los altavoces integrados notificación enviada al teléfono celular vinculado

Este mecanismo busca garantizar que el usuario reciba el aviso incluso en ambientes ruidosos, durante reuniones o mientras se encuentra fuera de su casa.

Una vez que la persona abre el estuche y desactiva la alarma mediante un botón físico, el sistema ofrece una guía adicional con pequeñas luces ubicadas junto a los compartimentos que indican exactamente cuántos comprimidos corresponden a ese momento específico.

Toda la programación se administra desde una aplicación de celular donde es posible configurar horarios, registrar dosis, organizar tratamientos y asignar cada medicamento a uno de los 8 espacios disponibles. Gracias a esta integración de tecnología, el software lleva a cabo el seguimiento de manera automática y mantiene la información actualizada en tiempo real.

La autonomía también fue contemplada durante el desarrollo del proyecto, Harmony incorpora carga mediante puerto USB-C con indicadores luminosos que alertan cuando la batería alcanza niveles bajos. El objetivo detrás de esta creación es ayudar a mejorar la adherencia a los tratamientos médicos, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo.