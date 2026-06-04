De cuánto es la fortuna de Olivia Rodrigo, la popstar del momento

La artista favorita de millones de personas en todo el mundo. Conocé sus comienzos y su salto a la fama internacional.

En muy poco tiempo, logró millones de fans en todo el mundo.

Olivia Rodrigo se convirtió en una de las artistas más importantes de la música pop actual. Con apenas 23 años, logró construir una carrera meteórica gracias a canciones que dominaron los rankings mundiales y conectaron con millones de fanáticos de la Generación Z.

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La cantante y actriz estadounidense alcanzó la fama internacional tras el lanzamiento de su sencillo "drivers license" en 2021, una canción que rompió récords de reproducciones y la posicionó como una de las nuevas voces más influyentes de la industria musical.

Desde entonces, Olivia Rodrigo acumuló éxitos, premios Grammy, giras multitudinarias y acuerdos comerciales con grandes marcas. Todo eso le permitió construir un patrimonio millonario en tiempo récord y consolidarse como una de las figuras más exitosas de su generación.

Actualmente es una de las artistas pop más escuchadas en todo el mundo.

Olivia Isabel Rodrigo nació el 20 de febrero de 2003 en California, Estados Unidos. Desde muy pequeña mostró interés por el canto y la actuación, tomando clases de música y participando en producciones teatrales locales.

Su primer gran salto llegó en 2016, cuando obtuvo uno de los papeles principales en la serie de Disney Channel "Bizaardvark". Allí comenzó a ganar popularidad entre el público adolescente y adquirió experiencia frente a las cámaras.

Años más tarde protagonizó la serie "High School Musical: The Musical: The Series", producida por Disney+. Durante esa etapa empezó a demostrar su talento como compositora y escribió canciones para la banda sonora del programa, incluyendo el éxito "All I Want".

Olivia Rodrigo Desde 2021 su popularidad explotó y es escuchada por millones de personas. Imagen: Instagram - Olivia Rodrigo

Ese trabajo llamó la atención de la industria musical y en 2020 firmó un contrato discográfico con Interscope y Geffen Records. A partir de ese momento comenzó la transformación de actriz juvenil a estrella pop internacional.

La explosión de su carrera y cómo llegó a ser la estrella pop del momento

El lanzamiento de "drivers license" en enero de 2021 cambió su vida para siempre. La canción rompió récords históricos de reproducciones en plataformas de streaming y debutó en el primer puesto del Billboard Hot 100.

Meses después presentó su álbum debut, "SOUR", que incluyó éxitos como "good 4 u" y "deja vu". El disco fue un fenómeno global, permaneció varias semanas en la cima de los rankings y le permitió ganar tres premios Grammy, incluido el de Mejor Artista Nuevo.

En 2023 lanzó "GUTS", su segundo álbum de estudio. El trabajo debutó en el número uno y confirmó que el éxito de su primer disco no había sido casualidad. Canciones como "vampire" volvieron a dominar las listas de popularidad en distintos países.

Olivia Rodrigo El Fútbol Club Barcelona lanzó una camiseta de su equipo con sus iniciales. Imagen: Instagram - Olivia Rodrigo

Además de las ventas de discos y reproducciones digitales, las giras se transformaron en una fuente fundamental de ingresos. Según datos especializados, el GUTS World Tour recaudó más de u$s209 millones y vendió más de 1,6 millones de entradas, convirtiéndose en una de las giras más exitosas realizadas por un artista nacido en el siglo XXI.

Fortuna de millones: el patrimonio de Olivia Rodrigo

De acuerdo con Celebrity Net Worth, una de las plataformas más consultadas para estimar patrimonios de celebridades, Olivia Rodrigo posee una fortuna estimada en u$s45 millones durante 2026. Sus ingresos provienen principalmente de la música, las giras internacionales, los derechos de autor, contratos publicitarios y sus trabajos como actriz.

A sus 23 años, la artista ya se encuentra entre las cantantes jóvenes más exitosas del mundo. Con una carrera que continúa creciendo y nuevos proyectos musicales en camino, los especialistas consideran que su patrimonio podría seguir aumentando significativamente durante los próximos años.