Como fue la experiencia del primer encuentro emprendedor 100% online

De los 200, 30 fueron seleccionados para participar de la modalidad “activa” con los mentores y en interacción directa con el equipo de venturebees. Los que no quedaron seleccionados pudieron asimismo acceder a las charlas y tendrán prioridad para próximas ediciones del programa.

DigitalCamp_venturebees.png La propuesta se transformó en una versión virtual que contempló mejoras y se adaptó a la coyuntura de la pandemia.

“Somos conscientes de que vivimos un tiempo complejo para poner foco y atención durante una semana entera, por eso haber concretado el Digital Camp tiene un gran valor”, señala Juan Carlos Ferraris, Idea Amplifier & Product Design en venturebees. Desde el venture builder explican que migrar la modalidad del evento de físico a digital no se trató de una mera traducción de un medio a otro sino de plantear una propuesta en sintonía con el mundo online y sus posibilidades, flexible y colaborativa.

Siempre disponible

“Planteamos una propuesta a demanda, con espacios en tiempo real para interactuar, intercambiar conocimiento, dar y recibir feedback y explorar a fondo herramientas para potenciar a los emprendedores. El plus de este formato flexible fue que adoptó un modelo “always on” (siempre disponible) donde en todo momento había algo para ver o hacer. La idea era que el evento se pudiera amoldar a la vida actual de los participantes, que es aún más exigente que en tiempos normales”, reflexiona Lorenzo.

Hacia el final del evento, los emprendedores pudieron pitchear delante de todos. “Fue un momento muy gratificante para nosotros, por ver su evolución en tan pocos días. Por su valor agregado, seleccionamos tres propuestas que quedarán como parte de nuestro ecosistema colaborativo”, indica Ferraris.

Las startups elegidas son GlucoPic (inteligencia artificial para determinar el valor nutricional en alimentos), Gnosis Kids (herramienta didáctica que permite a los niños poner en práctica habilidades cognitivas básicas del aprendizaje escolar) y Codin (plataforma que democratiza el acceso a repuestos y diferentes proveedores en la industria petrolera).

“Hay algo de la experiencia física que no puede ser reemplazado pero la transferencia de conocimiento no necesita ser presencial. Vamos a mantener esta modalidad. No quiere decir que el evento no tenga una pata física, pero quizás como algo más experiencial”, subraya Ricardo Gómez, Startup Growth & Co-Operations en venturebees.

Entre los motivos que respaldan esta decisión está la buena respuesta a la modalidad de todos los participantes, la comodidad del formato, la sinergia en las charlas, la fluidez a la hora del networking y el respeto al darse feedback entre ellos.

“Especialmente hubo algo muy enriquecedor relacionado al modelo cognitivo de aprendo y aplico. Salir de la fantasía de la idea, compartirla con otros, incluso recibir opiniones y adaptarte si no funciona”, apunta Ferraris.

Aunque el balance es muy bueno, venturebees se lleva algunos ejes para mejorar la propuesta, tanto en lo operativo como en la organización. “También en las temáticas de las charlas, quizás darle más valor y espacio a ciertos tópicos o contenidos. Todos los aprendizajes tienen la idea de enriquecer la experiencia emprendedora y mejorar las herramientas de valor para que los emprendedores apliquen en su proyecto”, concluye Lorenzo.