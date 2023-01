Gigante tecnológico "top employer" crece y busca trabajadores en Argentina

Ámbito dialogó con Pablo Pereira, CEO de NTT DATA, para hablar no solo de la empresa, sino también del sector en general. “Hay una demanda sostenida de tecnología en el mundo y la Argentina no está exenta, por lo que hay demanda intensa para nuestro producto”, afirma. La compañía brinda servicio a grandes empresas, no solo en la Argentina, sino que exporta parte de su desarrollo; concretamente el 25% de lo que hace. Entre los países destino están España, EEUU, Brasil y México. Y de hecho asegura que tienen más demanda de la que pueden satisfacer.

Argentina tiene ventajas comparativas que favorecen a la industria del conocimiento, que aunque pujante, no está exenta de la situación económica local.

“Estamos navegando coyuntura. Pero si llegarán a cambiar las condiciones, el tipo de cambio, ingreso de divisas, o algún beneficio impositivo, o un contexto que nos permitiera estar en pie de igualdad con algunos países que también exportan servicios de tecnología esto podría explotar”, asegura Pereira. Y ratifica: “Hoy estamos muy bien y podríamos estar espectacularmente bien”.

Es que hoy el sector de tecnología de conocimiento es el tercero en generación de divisas vía exportación. Para el ejecutivo “trabajar para el exterior te independiza un poco de las variaciones del tipo de cambio”.

“Hay una serie de condiciones para que la industria del conocimiento pueda desarrollarse y crecer. Es cierto que no vivimos en una burbuja. Vivimos en Argentina y si las condiciones macroeconómicas fueran más estables creo que esto sería favorecido”, sostiene. Destaca la ley de economía del conocimiento, y la creación del distrito tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires y también en algunas ciudades del interior.

Sobre la esencia de la industria, sostiene: “Casi no necesitás capital, es generadora de empleo y especialmente de primer empleo, se desarrolla conocimiento que se puede exportar, tenemos una zona horaria muy similar a EEUU y no muy alejada a Europa, en general el conocimiento de inglés es más elevado que en el resto de Latinoamérica, los sistemas de comunicación también son buenos en comparación”.

Pelea por el talento

Una de las cuestiones por las que se caracteriza el mundo laboral pospandémico es por la alta rotación. Y la industria del software es una donde ese fenómeno es más acelerado. Hay una disputa feroz por el escaso talento. Cabe destacar que en la industria quedan cada año miles de puestos sin cubrir por la falta de profesionales.

Efectivamente, NTT DATA tiene abiertas más de 150 vacantes para cubrir puestos. "Es una industria de competencia permanente por el talento, incluso entre nosotros mismos. Por eso tenés que preparar un paquete atractivo que haga que la gente decida venir y quedarse con nosotros", dice Pereira.

"Eso involucra muchas cosas. Una es el salario, que es un componente importante, pero es solo una de las cosas que influyen. Hay otro componente importante que es sentirse cómodo en el lugar donde se está trabajando, y por eso trabajamos mucho en la cultura de la empresa. Y el otro componente importante es que te guste el proyecto que estás haciendo. Que no se repetitivo, rutinario, que no termine nunca, que se pueda aprender, desarrollarte, cambiar, y esa es una de las grandes cosas que tenemos", añade.

Los salarios son un factor muy relevante -aunque no el único- para la atracción de talento. El mínimo, para un junior que recién empieza y sin experiencia, es más o menos el inicial de un empleado de comercio. Pero de ahí para arriba “no hay límite”. Depende de la tecnología, del conocimiento, y de la demanda específica. Además, se compite con quienes eligen ser freelancer y trabajar para el exterior.

"Se valora mucho el conocimiento específico y por eso el título pasó a ser algo adicional de valuación de la persona. El título no es únicamente técnica, te da otras cosas que complementar tu formación, además que facilitan tu proceso de maduración. Ya no existe eso de que te tenés que recibir, el mundo es más pragmático", concluye Pereira.