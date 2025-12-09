Todos nos preguntamos cómo hacer para que la plata rinda más

Guardar dinero sin que genere rendimiento no garantiza conservar su valor real. Por eso, invertir se presenta como una alternativa más sólida que simplemente ahorrar.

La posibilidad de hacer crecer el dinero es una de las ofertas más tentadoras para los argentinos. En ese marco, los expertos de ICBC tienen una mirada amplia y precisa sobre cómo encarar una inversión.

Cabe destacar que no es necesario ser un especialista para invertir. Basta con asesorarse con profesionales para poder dar el salto. ICBC tiene una alternativa pensada para quienes quieren empezar a invertir de manera simple y rápida.

Permite disponer del dinero en el acto, los 7 días de la semana, y se puede comenzar desde mil pesos, sin trámites ni complicaciones. Se gestiona directamente desde el home Banking o desde la app: con pocos clics, la plata empieza a rendir desde el primer día en un fondo administrado por profesionales, con respaldo del banco y total transparencia.

Ahora, bien: ¿por qué invertir es más provechoso que ahorrar? Aunque los veas y los toques, los dólares guardados “bajo el colchón” no crecen ni generan intereses. Con el tiempo pueden perder poder de compra, e incluso corren riesgo de pérdida o robo.

Como toda moneda, el dólar también sufre el efecto de la inflación. Guardar dinero sin que genere rendimiento no garantiza conservar su valor real.

Por eso, los expertos recomiendan buscar alternativas que se adapten al perfil de cada persona: desde un plazo fijo en dólares hasta los distintos fondos Alpha.

Todo puede gestionarse desde el home banking o la app de ICBC, con el respaldo de asesores que acompañan cada decisión.

No guardes tus dólares: hacelos crecer.

En un mundo donde la información financiera se multiplica y las decisiones parecen cada vez más complejas de lo que son, contar con ayuda profesional marca la diferencia. Los expertos en inversiones de ICBC no solo ofrecen productos, sino acompañamiento, análisis y una mirada integral pensada para cada perfil.

Porque invertir no es una decisión solitaria. ICBC es experto en inversiones y cuenta con un equipo listo para acompañarte en cada paso.