El Gobierno disolvió un centro nutricional y reordenó institutos del Malbrán para reducir estructuras

La medida se oficializó en el Boletín Oficial y alcanza a la ANLIS. Se eliminó el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y se fusionaron áreas técnicas en línea con el ajuste del gasto.

El Gobierno nacional avanzó con una reestructuración en el sistema de salud pública al disponer la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y la fusión de distintos organismos bajo la órbita de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS) .

La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial , con la firma del presidente Javier Milei , y establece cambios inmediatos en la estructura del organismo dependiente del Ministerio de Salud .

Según el texto oficial, la eliminación del centro nutricional responde a que sus funciones fueron “progresivamente asumidas por otras áreas de la Administración Pública Nacional” , lo que derivó en su cierre definitivo.

Además, se dispuso la integración del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemo-Epidemias (CEDIE) con el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” , mientras que el Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos será absorbido por el Instituto Nacional de Producción de Biológicos .

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida forma parte de una política orientada a “optimizar capacidades técnicas y operativas” y reducir la superposición de funciones dentro del Estado.

En ese marco, el Gobierno remarcó que la reestructuración apunta a ordenar las cuentas públicas, transparentar el gasto y mejorar la eficiencia en la administración de recursos, en línea con el proceso de ajuste encarado desde el inicio de la gestión.

El decreto también introduce modificaciones en la organización interna del organismo, con la actualización de los anexos que regulaban su estructura desde el Decreto 1688/92, ahora derogado junto con sus normas complementarias.

La revisión administrativa de la medida contó con la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, dependiente de la Subsecretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como de la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

El texto oficial establece que la reorganización no implicará un aumento en la cantidad de unidades organizativas dentro de la Administración Pública Nacional y que las funciones, el personal y los recursos de las áreas alcanzadas serán redistribuidos según la nueva estructura.

Con estos cambios, el Gobierno consolida un esquema con menos dependencias dentro del Malbrán, centralizando funciones y redefiniendo el funcionamiento de los institutos dedicados a la investigación y control en salud pública.