Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 26 de marzo

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El eslabón perdido entre Mauricio Novelli y los hermanos Milei en la organización previa a la estafa de $LIBRA

Por Julián Maradeo

Una fuente con acceso al expediente dice: “Todos miran a (Mauricio) Novelli por sus exageraciones y sus ganas de ostentar, pero el que se la está llevando de arriba y tuvo un rol mucho más importante es Sergio Morales”.

Para los investigadores del caso $LIBRA, la figura de Morales es mucho más escurridiza porque no fueron hallados sus dispositivos, dado que alegó que se perdieron a causa de un robo. Sin embargo, los peritos fueron dando forma a un camino paralelo para alumbrar su rol en el lanzamiento del token $LIBRA: los chats del grupo de Whatsapp en el que participaban Mauricio Novelli como administrador, su hermana Pía, alguien agendado como “Tomi, Ariel “Kmanus” (Ariel Parkinson), Manuel Terrones Godoy y “Sergio Cripto City”, o sea Sergio Morales, quien durante 2024 se presentaba en eventos, como por caso Argentina Digital Nation, como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación Argentina”.

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