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26 de marzo 2026 - 09:55

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 26 de marzo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial extendió este miércoles su racha bajista y cerró a $1.377,50 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el promedio minorista de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) terminó a $1.402,60. Esto ocurrió en medio de un respiro en los mercados globales, que siguen en vilo por la guerra en Medio Oriente. Este jueves, el clima parece volver a tensarse.

En tanto, los ADRs argentinos operaron con mayoría de subas en Nueva York, al igual que los bonos soberanos en dólares. Por ende, el riesgo país perforó el piso de 600 puntos básicos. La expectativa para este jueves es cómo procesará el mercado el menú de instrumentos que lanzó el Gobierno para la licitación de deuda en pesos y en dólares pautada para el viernes.

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El eslabón perdido entre Mauricio Novelli y los hermanos Milei en la organización previa a la estafa de $LIBRA

Por Julián Maradeo

Una fuente con acceso al expediente dice: “Todos miran a (Mauricio) Novelli por sus exageraciones y sus ganas de ostentar, pero el que se la está llevando de arriba y tuvo un rol mucho más importante es Sergio Morales”.

Para los investigadores del caso $LIBRA, la figura de Morales es mucho más escurridiza porque no fueron hallados sus dispositivos, dado que alegó que se perdieron a causa de un robo. Sin embargo, los peritos fueron dando forma a un camino paralelo para alumbrar su rol en el lanzamiento del token $LIBRA: los chats del grupo de Whatsapp en el que participaban Mauricio Novelli como administrador, su hermana Pía, alguien agendado como “Tomi, Ariel “Kmanus” (Ariel Parkinson), Manuel Terrones Godoy y “Sergio Cripto City”, o sea Sergio Morales, quien durante 2024 se presentaba en eventos, como por caso Argentina Digital Nation, como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación Argentina”.

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Los futuros de Wall Street adelantan nuevas bajas y el petróleo regresa a los u$s100

wall street mercados

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este jueves, mientras el precio del petróleo vuelve a los u$s100 el barril. La negación de Irán de cualquier conversación con EEUU profundiza las dudas sobre un alto el fuego rápido en la guerra de Medio Oriente, que ya dura casi un mes.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán estaba desesperado por llegar a un acuerdo para poner fin a los combates, contradiciendo al ministro de Asuntos Exteriores iraní, quien declaró que Teherán estaba estudiando una propuesta estadounidense, pero que no tenía intención de entablar conversaciones para reducir la guerra.

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Advierten que el atraso del dólar podría acentuarse, pero no descartan riesgos de corrección abrupta

Por Solange Rial

La apreciación cambiaria llegó para quedarse, al menos en el corto plazo. Economistas advierten que, con la llegada de la cosecha gruesa, se incrementará la oferta de dólares, mientras que la guerra en Medio Oriente, con la suba en el barril de petróleo colaborará en mejorar aún más la balanza energética. Pese a esto, la inflación recrudece, y la city se pregunta si hay riesgo de corrección abrupta en el tipo de cambio.

Para PPI en el corto plazo podría continuar la apreciación cambiaria, apoyado por dos variables que pesan en una mayor oferta de divisas: por un lado, la inminente liquidación de la cosecha gruesa y, por el otro, el salto en los precios del petróleo que anticipa un incremento de las exportaciones de crudo.

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El Ministerio de Economía designó funcionarios en áreas clave y sumó un nuevo director al BCRA

El Ministerio de Economía avanzó con una serie de designaciones para cubrir cargos estratégicos dentro de la cartera y en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de una reorganización del equipo económico.

Las decisiones quedaron formalizadas mediante los Decretos 173/2026 y 172/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el ministro Luis Caputo junto al presidente Javier Milei.

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Guerra: los gestores de reservas ven oportunidades en los bonos

Por Jorge Herrera

rigi inversiones petroleo

La guerra en Irán reintrodujo el riesgo geopolítico en el contexto macroeconómico global y los gestores de reservas internacionales se ven obligados a replantear la cartera, sobre todo, en renta fija. Hasta ahora, el conflicto impulsó los precios del petróleo e introdujo la posibilidad de que la volatilidad inflacionaria se mantenga elevada durante más tiempo del previsto por los mercados a principios de año. Si bien, esto no implica necesariamente que la inflación vaya a acelerarse de forma sostenida, sí complica las perspectivas de las tasas de interés. De ahí que la suba de los precios de la energía ya llevó a algunos economistas y jugadores del mercado a reconsiderar el momento oportuno para los recortes de tasas en varias economías desarrolladas, ya que los bancos centrales podrían preferir pausar los ciclos de flexibilización monetaria hasta que las implicaciones inflacionarias del conflicto sean más claras.

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El consumo masivo no levanta cabeza: se hundió 6,3% mensual en febrero, con una fuerte retracción en supermercados

Por Erika Cabrera

La medición de Scentia mostró que el consumo masivo cayó 3,4% interanual. Las ventas en e-commerce eludieron la tendencia general y arrojaron una mejora contra el mismo período de 2025.

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Deuda: Economía lanza un nuevo bono en dólares para conseguir u$s300 millones y canjeará una letra atada a la inflación

Por Carlos Lamiral

El Ministerio de Economía incluirá en la licitación de este viernes un nuevo Bonar que vencerá en octubre de 2028. También buscará renovar los vencimientos en pesos.

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