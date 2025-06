Todos quieren sus productos, pero muy pocos lo conocen: quién es Alain Wertheimer, el magnate detrás de Chanel

Logró cosechar millones con una marca de la cuál el no es la cara principal, pero todos desean adquirir sus productos.

Llevar adelante por más de 100 años una empresa no es una tarea fácil, en especial si es una de las gigantes que más millones de dólares genera . Usualmente, hay muchas personas de negocios que son la cara de sus compañias, aunque este no es el caso, ya que pocos conocen al líder detrás del imperio.

Hoy Chanel está administrada por Gérard y Alain , nietos de Pierre, desde 1974. Con ellos a la cabeza, llegó el momento bisagra dentro de la empresa: la contratación de Karl Lagerfeld . Este diseñador alemán fue el encargado no solo de mantener el legado de Coco Chanel vivo, también introdujo su enfoque vanguardista y debido a su alto perfil, le permitió a los hermanos no tener que realizar apariciones mediáticas.

Discretos, Gérard y Alain Wertheimer no buscan cámaras ni prensa, no suelen conceder notas y mantienen una vida muy discreta. Se sabe que uno vive en Suiza y el otro en Estados Unidos, pero no mucho más. Se pueden contar con los dedos de las manos sus apariciones públicas y solo se dedican a una faceta puramente empresarial.