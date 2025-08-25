Tomó las riendas de una empresa al borde de la ruina y la convirtió en un imperio multimillonario: quién es Lisa Su







Aceptó un trabajo importante en una empresa al borde de la quiebra y la transformó en un imperio que generó miles de millones de dólares.

Una ingeniera tomó una empresa al borde del colapso y la convirtió en líder tecnológico. Lisa Su, con inteligencia y decisión, cambió su destino. Su trayectoria, desde sus inicios hasta un éxito global, generó millones y transformó la industria con un liderazgo firme y efectivo en tecnología.

Con estrategia y visión técnica, levantó una compañía en crisis. Su enfoque práctico y resultados concretos ganaron el respeto del sector tecnológico. Los detalles de su carrera revelan cómo una líder audaz puede construir una potencia económica desde cero en una década competitiva.

Lisa su 1 Logró reavivar una empresa al borde de la quiebra y la transformó en un imperio de miles de millones de dólares. La empresaria que revivió a AMD: la historia de Lisa Su Lisa Su, nacida en Taiwán en 1969, se mudó a Estados Unidos de niña y estudió ingeniería en el MIT. Trabajó 18 años en IBM, especializándose en semiconductores, y luego pasó por Texas Instruments y Freescale antes de unirse a AMD en 2012 como vicepresidenta.

En 2014, asumió como CEO de AMD, una empresa al borde de la quiebra, con acciones a menos de 3 dólares y mínima presencia en centros de datos. Lisa Su apostó por chips para videojuegos y servidores, posicionando a AMD como competidor de Nvidia e Intel.

Bajo su liderazgo, AMD lanzó procesadores Ryzen y Epyc, superando a la competencia en rendimiento. En una década, las acciones subieron a cerca de 130 dólares, y AMD superó a Intel en valor de mercado. En 2024, Time nombró a Lisa Su CEO del año.

Miles de millones: el patrimonio de Lisa Su El patrimonio de Lisa Su se estima en 1.3 mil millones de dólares, según la revista Forbes, gracias a su rol en AMD. Su riqueza incluye acciones de la compañía, que creció exponencialmente desde 2014, alcanzando una capitalización de mercado superior a la de Intel en 2024. Como CEO, Lisa Su recibió compensaciones significativas: 30.1 millones en 2020, 28.6 millones en 2021 y 21.8 millones en 2022, principalmente en acciones. AMD reportó ingresos récord de 25.8 mil millones de dólares en 2024, un 14% más que en 2023, impulsada por chips para inteligencia artificial.

