El rey de la comedia que terminó con deudas millonarias: qué pasó con la fortuna de David Adkins

Cualquiera que haya vivido en los 90 reconocerá el nombre de Sinbad , pero no estamos hablando del marinero de las mil y una noches, sino de David Adkins . Simbad fue un pilar de la comedia durante años y apareció en una serie de películas cómicas que tuvieron millones de espectadores como "Coneheads", "Jingle All the Way" y "Good Burger".

Incluso tuvo su propia comedia infantil, "The Sinbad Show", que se emitió durante una temporada entre 1993 y 1994. Con semejante trayectoria, uno pensaría que Sinbad estaría financieramente bien para toda la vida, pero lamentablemente no tiene tanto dinero como se imagina.

Comenzó su carrera apareciendo en Star Search. Ganó su ronda contra su compatriota el comediante Dennis Miller y pronto apareció en The Red Foxx Show, una comedia de breve duración, interpretando a Byron Lightfoot. En 1987 consiguió un papel en una serie de TV, Un mundo diferente. Con el transcurso del tiempo comenzó a mejorar su actuación, y en los 90 tuvo su mejor momento artístico y financiero.

Si bien no se sabe cuánto dinero llegó a tener en su apogeo, se estima que logró una fortuna aproximada de 4 millones de dólares. No obstante, sus deudas cuando se declaró en bancarrota ya superaban los 8,3 millones , por lo que se cree que llegó a tener mucho más dinero.

Los problemas comenzaron rápidamente en el apogeo de su carrera. Si bien durante la década de los '90 obtuvo grandes papeles y éxitos comerciales, su mala administración y su evasión impositiva hizo que todo se dilapidara muy rápidamente y las deudas crecieran.

Para el año 2009 debía $2.5 millones en impuestos al estado de California. Se declaró en bancarrota, pero el juez desestimó su caso debido a documentos mal archivados. En 2013 se volvió a declarar en quiebra. Sus impuestos morosos habían aumentado a casi $11 millones en ese momento, que incluían $8.3 millones en impuestos federales de 1998 a 2006, y se sumaban impuestos federales y estatales de 2009 a 2012.

Otro problema fue su salud. Sinbad se ha sometido a varias cirugías serias a lo largo de los años que no han mejorado mucho su situación financiera. En 2010 se operó la rodilla, reemplazándola completamente. También sufrió una caída mientras esquiaba que "casi le paraliza el hombro".

En 2015, se sometió a su cirugía más importante hasta la fecha, que incluía una fusión de varias vértebras. Este tipo de procedimientos son bastante difíciles y conllevan grandes gastos médicos, por lo que influyeron enormemente en la pérdida de su patrimonio.