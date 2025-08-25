Ganó 1.600 millones de dólares cuando vendió su empresa pero se quedó solo con 100 millones: quién es Brian O'Kelley y qué hizo con el resto de la plata







A diferencia de muchos magnates, este considera que tener miles de millones es innecesario, por lo que decidió utilizar su patrimonio para una buena causa.

Brian O'Kelley logró recaudar un patrimonio de 1.600 millones de dólares, pero donó casi todo a proyectos sociales.

Brian O’Kelley es un empresario que supo tener en su poder miles de millones de dólares tras la venta de su compañía de publicidad digital, AppNexus en 2018. Sin embargo, hoy en día cuenta con tan solo una pequeña porción de este monto para donar el resto a múltiples causas benéficas.

En una entrevista, el empresario explicó que jamás quiso tener tanto dinero como el que llegó a ganar. "No creo en los multimillonarios. Creo que es simplemente ridículo", afirmó O’Kelley para una entrevista, ya que para él lo importante es mantener los pies en la tierra y limitar las riquezas para tomar decisiones responsables.

Quién es Brian O’Kelley Brian O’Kelley es un empresario destacado por su filosofía de vida y negocios. Él aseguró que no quiere acumular más dinero del que realmente necesita, lo que es muy distinto de los pensamientos de colegas multimillonarios. "No entiendo por qué necesitas 200 mil millones, 500 mil millones o incluso 1.000 millones. La alegría de apreciar lo que tenemos y tomar esas decisiones difíciles es realmente fundamental”, justificó O’Kelley.

Además, el millonario afirmó que no les dejará herencia a sus hijos, ya que no quiere malcriarlos y que puedan obtener todo lo que quieran sin esforzarse. El empresario invita a disfrutar la vida y espera que en el futuro, haya cada vez más personas ricas que se cuestionen cuál es la necesidad de vivir una vida de lujos.

Brian O'Kelley 1 La venta de AppNexus O’Kelley creó la empresa AppNexus en 2007 luego de haber trabajado en Google, ya que quería ofrecer al mercado una alternativa de plataforma de anunciantes mucho más transparente. Esta llegó a ser la segunda plataforma más grande de este tipo, pero él decidió venderla en 2018 a AT&T, quienes la incorporaron a su unidad de publicidad, Xandr. Finalmente, esta empresa terminó en manos de Microsoft en 2022, ya que fue vendida por un precio desconocido.

Patrimonio de Brian O'Kelley Cuando vendió AppNexus, el empresario obtuvo un total de 1.600 millones de dólares, una fortuna que lo posicionaría como uno de los multimillonarios más ricos del mundo. No obstante, O’Kelley donó el 90% de su fortuna a proyectos sociales y causas benéficas, por lo que actualmente cuenta con tan solo 100 millones de dólares en la actualidad.

