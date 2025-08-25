El episodio de furia de Daniil Medvedev en el US Open: un cruce con el juez de silla por un camarógrafo y una raqueta rota







El ruso quedó eliminado en la primera ronda del último gran torneo de tenis del año, ante el francés Bonzi.

Medvedev quedó eliminado del US Open, en un partido que tuvo de todo

En la primera ronda del US Open, Daniil Medvedev quedó sorpresivamente eliminado a manos de Benjamin Bonzi por 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4. Además de ser un partido emocionante por el resultado final, el ruso protagonizó un ataque de furia, primero contra un camarógrafo y luego contra el umpire, por el mismo motivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El exnúmero 1 del mundo enfrentaba un match point en contra, pero el que podía ser el último punto del encuentro no se disputó normalmente: un camarógrafo, que creyó que el partido había finalizado, invadió la pista y obligó a detener el juego durante seis minutos. En medio del desconcierto, Medvedev discutió con el umpire Greg Allensworth, quien decidió repetir el punto, mientras el público abucheaba y coreaba “¡segundo saque, segundo saque!”, generando un clima inusual para un torneo de esta envergadura.

medved post partido El enojo del tenista ruso luego de quedar eliminado del Us Open Medvedev, impulsado por la tribuna, logró remontar el tercer set en un tie-break y luego arrasó con un contundente 6-0. Todo indicaba que la polémica quedaba atrás y que el partido se encaminaba a ser un verdadero espectáculo. Sin embargo, con sorpresa, Bonzi resistió y terminó imponiéndose 6-4, consiguiendo el triunfo más importante de su carrera. Al finalizar el encuentro, Medvedev rompió su raqueta mientras guardaba sus pertenencias para retirarse.

Las declaraciones post partido de Daniil Medvedev En conferencia de prensa, el ruso explicó lo ocurrido con el umpire y el camarógrafo que ingresó indebidamente a la cancha: “No estaba molesto con el fotógrafo. No creo que pasara nada en especial”, señaló. Y explicó su punto de vista sobre la polémica: “Cada vez que hay un sonido desde las gradas entre los servicios, nunca hay un segundo saque. Pero bueno, me ayudó a volver al partido. Fue un momento divertido de vivir. No estaba molesto con el fotógrafo, estaba molesto con la decisión del juez de silla”, dijo.

Más allá del enojo, Medvedev hizo una fuerte autocrítica: “(El partido) fue divertido de ver. Estoy jugando mal y, en los momentos importantes, peor. Solo necesito mejorar y lo intentaré el próximo año”, declaró. Por su parte, Bonzi no ocultó su emoción luego de pasar a la próxima ronda de un Grand Slam: “Era un ambiente salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, pero no fue fácil. Dejé todo mi corazón en la pista”.

La furia de Medvedev, el antecedente en el Australia Open de este año No es la primera vez en la temporada que el ruso pierde el control en una cancha. En el Australia Open de este año, Medvedev rompió la cámara de la red con su raqueta tras perder un punto clave. medvedev furia.png En aquella ocasión, pese a la brutal ira que generó una fuerte reacción negativa del público, Medvedev logró recomponerse: recuperó el control en el cuarto y quinto set, aprovechó el visible cansancio de su rival y terminó avanzando a la segunda ronda, donde caería ante Learner Tien.