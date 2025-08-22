UCEMA propone una maestría de excelencia con contenido aplicado y práctico

Está especialmente diseñada para quienes desean perfeccionarse técnicamente a fin de potenciar el futuro desarrollo de sus carreras. La Maestría ofrece cuatro orientaciones.

La UCEMA tiene en su Maestría en Finanzas un programa con los más altos estándares académicos.

La UCEMA tiene en su Maestría en Finanzas un programa con los más altos estándares académicos. Diseñado para quienes desean perfeccionarse técnicamente a fin de potenciar el futuro desarrollo de sus carreras, ofrece cuatro orientaciones: Mercado de Capitales, Finanzas Corporativas, Aspectos Legales de las Finanzas y Finanzas Bancarias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El objetivo es formar profesionales con herramientas y conceptos de finanzas que le permitan reconocer y tomar decisiones tanto a nivel local como internacional . Las capacitaciones son solo efectivas si contribuyen a desarrollar una mejor habilidad al momento de asumir responsabilidades y tomar decisiones financieras, tales como realizar proyecciones financieras, valuar una empresa, cotizar un bono, evaluar un proyecto de inversión, estructurar el financiamiento, entender la realidad macroeconómica y su influencia en las variables financieras, armar un portafolio de inversiones definiendo un perfil de riesgo, operar e interpretar los mercados, entre otras actividades de alcance local e internacional.

“Proponemos un programa de alto impacto, con sentido práctico, para que los profesionales estén en condiciones de tomar las mejores decisiones reduciendo el margen de error y fundamentando las mismas, ya sea para comprar o vender una acción o un bono, estructurar una cartera de inversiones de acuerdo al perfil de riesgo del inversor, manejar herramientas de análisis fundamental y técnico, evaluar apropiadamente un proyecto de inversión y poder estructurar su financiamiento, gestionar el portfolio de activos y pasivos de la empresa, incluyendo el capital de trabajo, interpretar desde el punto jurídico un contrato o, más aún, diseñarlo correctamente”, dijo José Dapena, Director de la Maestría en Finanzas.

La maestría lleva más de 27 promociones de graduados desde 1991 siendo la primera y más reconocida en el ámbito local. Está reconocida a nivel nacional a través de CONEAU y por CNV e internacional a través de CFA Institute. Las únicas encuestas existentes de maestrías en finanzas exclusivamente (IECO y Deloitte) la ubican en primer lugar en prestigio, reconocimiento y reputación.

Los alumnos han tenido un desempeño excelente en los últimos tests internacionales de Bloomberg Institute (BAT) y cuentan con el soporte de Refinitiv y BYMA en acceso a información financiera. También participan, y han ganado, en el CFA Research Challenge y la competencia de simulación bursátil del Mercado de Valores.

En lo que respecta al plano internacional, se desempeñan con éxito en las oportunidades de intercambio con escuelas de negocios y universidades del exterior y, una vez graduados, cuentan en su bagaje con una formación que les permite trabajar en los sitios financieros más prestigiosos.

La maestría es la primera en constituir un fondo de inversión manejado por estudiantes (SMEF) cuyo producto y rentabilidad es destinado a investigaciones y becas.

La actividad académica se lleva delante bajo la supervisión de un prestigioso Comité, cuyos integrantes poseen amplia experiencia profesional y académica. Asimismo, existe un fuerte compromiso con los principios éticos.

Las publicaciones, a través de la serie de documentos de trabajo, y los índices que se publican, contribuyen a generar el conocimiento que luego permite avanzar en el desarrollo académico.

Plan de estudios

ucema2

Los graduados están equipados para desempeñarse con éxito en Argentina, Latinoamérica y el mundo.

La maestría en Finanzas otorga un título general con orientaciones oficiales con el objetivo de responder a las demandas de capacitación con una oferta que permita a los participantes satisfacer sus expectativas.

Las orientaciones comparten un núcleo común dado por un conjunto de contenidos instrumentales, y de clases de activos financieros que suman en total ocho créditos, y posteriormente cada orientación profundiza en contenidos específicos (por cuatro créditos adicionales) aunque sin perder su esencia vinculada a pertenecer a un mismo núcleo de maestría, en ese caso de finanzas.

El programa se compone de cursos obligatorios, trabajo final y workshops, y se enriquece con cursos de otras áreas de la Universidad, tales como los cursos de Algoritmos, Programación e Inteligencia Artificial provenientes del Departamento de Ingeniería en Informática.