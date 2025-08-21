River recibe a Libertad con el objetivo de clasificar a cuartos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones







Tras el empate sin goles en la ida, esta noche River recibe a Libertad de Paraguay en búsqueda de una victoria que lo clasifique a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Todos los detalles.

River recibe a Libertad con el objetivo de clasificar a cuartos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

River recibirá este jueves a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles en la ida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

River viene de conseguir un gran triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz, en un encuentro lleno de emociones y correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, competición en la que el “Millonario” lidera en la Zona B con 11 puntos.

Luego de un inicio de año complicado, en el que no encontraba regularidad, los dirigidos por Marcelo Gallardo empezaron a cosechar muy buenos resultados y prueba de ello es el dato de que en los últimos 28 partidos solo perdieron en tiempo reglamentario contra el Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

En lo que respecta a la serie contra Libertad, en la ida consiguieron un valioso empate sin goles, en un partido que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. De todas maneras, en el Monumental tendrán que levantar mucho el nivel para evitar terminar sufriendo.

Libertad, por su parte, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo de Brasil y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil.

A qué hora juegan River vs Libertad de Paraguay Hora: 21:30. Por dónde ver River vs Libertad de Paraguay TV: Telefe, Fox Sports y Disney + Formaciones River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino. Estadio: Mas Monumental Árbitro: Andrés Matonte (URU) VAR: Cristhian Ferreyra (URU)