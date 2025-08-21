Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 21 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas bajaron a mínimos desde el 1° de agosto.

El dólar oficial cotizó en $1.287,83 para la compra y a $1.329,78 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta .

El dólar blue se vendió a $1.340 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales sufrieron su quinta caída consecutiva , al retroceder otros u$s206 millones y terminar la jornada en los u$s41.483 millones. De este modo, tocaron su valor más bajo desde el 1° de agosto.

En paralelo, la tasa nominal anual de los plazos fijos mayoristas (Tamar) cerró en el 58,8%, 0,5 puntos porcentuales por encima del valor del miércoles. En términos efectivos, el rendimiento es del 76,6%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.315 , $14 por encima del cierre previo .

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, jueves 21 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial minorista se ubicó en el 1,9%.

Valor del MEP hoy, jueves 21 de agosto

El dólar MEP opera a $1.318,96 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 21 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.321,66 y la brecha se posiciona en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 21 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 21 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.323,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 21 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.218, según Binance.