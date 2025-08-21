Alerta entre los jubilados de ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025







El organismo previsional anunció los montos de los haberes jubilatorios para el noveno mes del año.

El organismo previsional informó los montos jubilatorios para septiembre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó nuevos ajustes en los haberes jubilatorios para septiembre de 2025. El organismo aplicó un aumento del 1,9% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Este incremento se enmarca en el sistema de movilidad jubilatoria vigente desde 2024, que actualiza las prestaciones según la variación de precios de dos meses anteriores. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos oficiales el 13 de agosto, lo que permitió determinar los nuevos valores. Además, el gobierno nacional ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de haberes mínimos, como parte de las medidas de protección del poder adquisitivo frente a la inflación.

anses-plata-04jpg.webp Aumento en las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 Los haberes jubilatorios se actualizaron según el Decreto 274/24, que vincula los incrementos al IPC de dos meses anteriores. La jubilación mínima alcanzará los $320.277,17, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $256.221,74. Las jubilaciones máximas, por su parte, llegarán a $2.155.162,17. Estos ajustes respondieron al índice inflacionario del 1,9% registrado en julio, publicado oficialmente por el INDEC el 13 de agosto.

El nuevo esquema de pagos mantiene la estructura de bonos complementarios, pero con un tope más bajo. Los beneficiarios que reciben entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un refuerzo proporcional para completar el monto de $390.277,17. Este sistema busca equilibrar el impacto de la inflación sin extender el beneficio a quienes superan el nuevo umbral de ingresos.

¿Quiénes siguen cobrando el bono de $70.000 de ANSES? El bono completo de $70.000 se acredita automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 reciben un monto parcial que completa su ingreso hasta alcanzar los $390.277,17. Los jubilados con haberes superiores a $390.277,17 no recibirán el refuerzo.

El cronograma de pagos sigue la distribución habitual según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro a través de la aplicación mi ANSES o en el sitio web oficial del organismo. El bono se deposita junto con el haber mensual sin requerir trámites adicionales, pero ahora con un alcance más limitado que en meses anteriores.

