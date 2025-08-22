Elecciones 2025 en Buenos Aires: la Junta Electoral continúa con el despliegue de urnas







El órgano electoral avanza con la organización de los comicios del 7 de septiembre. El material es trasladado en vehículos que parten del Polo Electoral de la La Plata, capital de la Provincia, hacia cada uno de los distritos.

La Junta Electoral continúa adelante con la organización de los comicios bonaerenses.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires avanza con la organización de las elecciones del 7 de septiembre. En las últimas horas, continuó con el despliegue de urnas y material electoral a través de camiones del Correo Argentino.

Los vehículos parten del Polo Electoral de la La Plata, capital de la Provincia, hacia cada uno de los distritos que integran las ocho secciones electorales donde se desarrollarán los comicios.

traslado urnas elecciones buenos aires Junta Electoral Provincia de Buenos Aires "En esta etapa, el despliegue del material es vital a fin de llevar adelante una elección que mantenga la confianza pública en la integridad de los procesos electorales y que otorgue un servicio de calidad a los votantes", informaron desde la Junta Electoral.

traslado de urnas Junta Electoral Provincia de Buenos Aires Los camiones se trasladan custodiados por patrulleros de la Policía bonaerense. Un promedio de ocho camiones por día trasladan los materiales, en una tarea en la que trabajan en forma conjunta personal de la Junta Electoral Provincial y del Juzgado Federal Nro. 1 de La Plata, en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones y el Ministerio de Gobierno provincial.

Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires En los comicios del 7 de septiembre, se renovarán 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.