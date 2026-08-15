Millonaria lejos de Hollywood: a qué se dedica la hija de Arnold Schwarzenegger y a cuánto asciende su fortuna

Pese a que pudo haberlo hecho, la hija del reconocido actor eligió un camino muy distinto al de la industria del cine.

Nacer en Hollywood, rodeada de millones de dólares y una exposición constante suele ser un arma de doble filo. Así le sucedió a Katherine Schwarzenegger, hija de Arnold y Maria Shriver . La fama fue algo con lo que creció debido a la popularidad de su padre por las producciones protagonizadas a lo largo de su carrera.

Pero lejos de intentar seguir su camino, lidió con sus propios fantasmas y decidió rechazar cualquier relación con la industria. Para ella, la felicidad estaba en otra profesión, lejos de las cámaras apuntándola constantemente.

Katherine Schwarzenegger creció con un apellido difícil de separar de la fama. Es la hija mayor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver , por lo que desde chica estuvo rodeada tanto por Hollywood como por la política estadounidense.

Katherine suele compartir en sus redes varias fotos de su infancia con Arnold, con quien se muestra muy cercana.

Nació el 13 de diciembre de 1989 en Santa Mónica, California, y se crió junto a tres hermanos menores. Para entonces, su padre ya era una de las grandes estrellas del cine de acción, mientras su madre tenía una carrera consolidada como periodista y escritora. Además , forma parte del clan Kennedy por ser sobrina-nieta del expresidente John F. Kennedy.

Pero más allá de la fama de su familia, Katherine no la pasó nada bien durante su juventud . Se mostraba muy insegura con su imagen y, de manera inevitable, estaba expuesta constantemente ante los medios por la popularidad de sus progenitores, quienes sin darse cuenta alimentaban sus problemas.

Su profesión fue la manera en la que consiguió salir adelante. Todo lo vivido pudo trasladarlo a la escritura, que no solo fue su cable a tierra, sino también el camino elegido pese a tener la posibilidad de adentrarse en Hollywood saltando etapas gracias a la trayectoria de su padre.

La escritora está casada con Chris Pratt, por lo que su relación con Hollywood va más allá de su padre. Instagram: katherineschwarzenegger

Su carrera como escritora y sus mayores éxitos

Katherine todavía estudiaba en la Universidad del Sur de California cuando consiguió publicar su primer libro. En 2010 lanzó "Rock What You've Got", donde tomó sus problemas con la imagen corporal para hablar sobre autoestima, aceptación y la presión generada por la apariencia durante la juventud.

Su segundo trabajo nació de otra situación conocida de primera mano. Después de graduarse en 2012 no tenía claro qué hacer con su vida profesional, así que empezó a buscar respuestas entre personas que ya habían atravesado esa etapa. Entrevistó a artistas, deportistas y emprendedores y convirtió esas conversaciones en "I Just Graduated… Now What?", publicado en 2014.

Pero no fueron los únicos géneros explorados por Katherine. "Maverick and Me", de 2017, fue su debut en la literatura infantil y surgió de la adopción de su perro. La historia sigue a un cachorro rescatado que consigue una familia y también reflejó una parte importante de su actividad fuera de los libros, ya que trabajó con organizaciones dedicadas al bienestar y la adopción de animales.

En 2020 llegaría "The Gift of Forgiveness", otra obra que demostró su evolución en la literatura. Para escribirlo reunió testimonios de personas que habían atravesado secuestros, pérdidas, traiciones y otros episodios traumáticos, entre ellas Elizabeth Smart y Tanya Brown. Acá el foco era otro: ya no consistía en experiencias personales, sino en mostrar cómo distintas personas habían afrontado situaciones extremadamente difíciles.

Tres años más tarde regresó a los cuentos para chicos con "Good Night, Sister", centrado en dos hermanas y los miedos nocturnos. Con cinco libros publicados desde 2010, su trabajo terminó desarrollándose lejos de las cámaras de Hollywood y de las obligaciones políticas de un apellido tan pesado como el de Kennedy en Norteamérica.

La pareja se casó en 2019 y tiene tres hijos: Lyla Maria, Eloise Christina y Ford Fitzgerald. Instagram: katherineschwarzenegger

El patrimonio de Katherine Schwarzenegger

El patrimonio de Katherine Schwarzenegger está estimado en u$s10 millones, según distintos medios especializados en el tema. Aunque nació dentro de una familia extremadamente rica y desde 2019 está casada con Chris Pratt, desarrolló una fuente de ingresos a través de los libros y de los proyectos surgidos alrededor de su carrera como autora.

A sus publicaciones sumó trabajos relacionados con el cuidado de los animales. Fue embajadora de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, colaboró con "Best Friends Animal Society" y participó en proyectos destinados a fomentar la adopción de perros, un interés que mantuvo incluso después de llevar el tema a la literatura infantil.

Junto a Pratt también realizó operaciones inmobiliarias por valores muy altos, entre ellas la compra de una propiedad en Brentwood por u$s12,5 millones y la construcción de una mansión en Pacific Palisades, la cual fue su gran fracaso financiero. En 2023 pidieron u$s32 millones por la propiedad y para este año su valor se redujo a u$s19,2 millones, aún sin poder venderla pese a la participación de ambos en su diseño.