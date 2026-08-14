De cuánto es la fortuna de George Lucas, el visionario creador de Star Wars e Indiana Jones

El cineasta estadounidense convirtió sus creaciones en un imperio audiovisual y quedó entre las figuras más ricas de la industria del entretenimiento.

La fortuna detrás del creador de sagas que marcaron el corazón de millones.

George Lucas no solo cambió la historia del cine: también encontró una manera de transformar sus ideas en un negocio que décadas después continúa generando enormes ingresos. El director construyó su patrimonio a partir de películas, derechos, merchandising y compañías vinculadas con la producción audiovisual, hasta alcanzar una riqueza estimada en miles de millones de dólares.

Su nombre quedó asociado para siempre con Star Wars e Indiana Jones , dos franquicias que se convirtieron en fenómenos culturales y comerciales. Pero detrás de esas películas hubo una serie de decisiones empresariales poco habituales para el Hollywood de los años 70 que terminaron teniendo un impacto enorme sobre sus finanzas.

George Walton Lucas Jr. nació el 14 de mayo de 1944 en Modesto, California. Antes de pensar en Hollywood, tenía una fuerte fascinación por los autos y las carreras. Un accidente automovilístico durante su adolescencia, en el que estuvo cerca de perder la vida, modificó sus intereses y lo llevó a concentrarse cada vez más en la fotografía y el cine.

Comenzó sus estudios en Modesto Junior College y luego ingresó a la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California . Allí conoció a otros jóvenes que también terminarían teniendo un papel importante en Hollywood, entre ellos Steven Spielberg. Su corto estudiantil Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB llamó la atención y terminó convirtiéndose en THX 1138, su primer largometraje.

El resultado comercial no fue el esperado, pero Lucas encontró un camino más prometedor con American Graffiti, estrenada en 1973. La película, producida con un presupuesto cercano a los u$s777.000 , consiguió una recaudación mundial de unos u$s140 millones . Además, recibió cinco nominaciones a los premios Oscar.

Ese éxito le permitió negociar en mejores condiciones su siguiente proyecto. Y ahí apareció una de las decisiones que terminarían definiendo su futuro económico.

Cuando Lucas comenzó a negociar Star Wars con 20th Century Fox, tenía derecho a un salario considerablemente mayor al que había recibido por American Graffiti. En lugar de aceptar todo el aumento, propuso mantener una remuneración más baja a cambio de quedarse con los derechos de merchandising y las secuelas.

Cuánto ganó con Star Wars e Indiana Jones

Star Wars llegó a los cines en 1977 con un presupuesto de aproximadamente u$s11 millones y rápidamente se transformó en un fenómeno internacional. Lucas había escrito y dirigido la primera película, pero su estrategia empresarial hizo que sus ganancias no dependieran únicamente de la venta de entradas.

La franquicia se expandió hacia juguetes, productos derivados, libros, videojuegos y otros formatos. Star Wars había generado para 2012 unos u$s20.000 millones en merchandising y alrededor de u$s4.000 millones en entretenimiento doméstico.

Disney+

El cineasta también estuvo detrás de Indiana Jones, una saga que desarrolló junto con Spielberg y que tuvo a Harrison Ford como protagonista. Las películas de la franquicia acumularon cerca de u$s2.000 millones en taquilla mundial.

Pero el momento que cambió definitivamente la escala de su patrimonio llegó en 2012. Ese año, Disney anunció la compra de Lucasfilm, la compañía fundada por Lucas, en una operación valuada en aproximadamente u$s4.060 millones entre efectivo y acciones. El acuerdo incluyó los derechos de Star Wars e Indiana Jones, además de Industrial Light & Magic y Skywalker Sound.

Lucas recibió unos u$s2.210 millones en efectivo y 37 millones de acciones de Disney. El valor de esas acciones aumentó considerablemente en los años posteriores, convirtiéndose en una pieza central de su riqueza.

El patrimonio de George Lucas

El patrimonio de Lucas se estima en u$s9.000 millones, principalmente relacionada con Star Wars. Además, cuenta con un recorrido en el mundo inmobiliario que le valió una gran recaudación también.

Entre sus propiedades más conocidas se encuentra Skywalker Ranch, una enorme finca de casi 6.000 acres en el condado de Marin, California. Lucas comenzó a adquirir terrenos allí en 1978 y destinó más de u$s100 millones al desarrollo del complejo, que incluye instalaciones de producción y posproducción, un cine con 300 butacas, viviendas, viñedos y otros espacios.

También posee otras propiedades de alto valor en Estados Unidos y Europa. En 2017 compró un viñedo de 253 acres en la región francesa de Var por unos u$s14 millones, mientras que en 2025 incorporó una residencia en Londres valuada en alrededor de u$s52 millones.