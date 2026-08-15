El invento ideal para los fanáticos de la fotografía: la cámara que se convierte en dron en solo segundos

Este nuevo aparato permite transformar una cámara común en un dron en cuestión de segundos, sin la necesidad de pilotarlo mientras filma.

Esta cámara incorpora las funciones de un dron con un pequeño acople.

Los celulares pusieron una cámara en el bolsillo de millones de personas y cambiaron para siempre la forma de sacar fotos o grabar un video. Esto obligó a las empresas dedicadas a la fotografía y filmación sin depender de los teléfonos a encontrar maneras innovadoras a la hora de sacar nuevos productos.

HoverAir utiliza esta premisa para crear Versa. Este aparato intenta ser una cámara con filmación estable para crear contenido y le suma las funciones de un pequeño dron de seguimiento, permitiendo al usuario trabajar libremente sin controlarlo de forma constante.

Versa es una cámara de bolsillo con estabilizador que puede utilizarse con la mano y convertirse en un dron en cuestión de segundos . Para volar, alcanza con acoplarle un módulo liviano con hélices, encenderla y lanzarla al aire. No necesita control remoto ni conocimientos previos de pilotaje de este tipo de aparatos.

Así luce la cámara sin incorporarle las hélices que la transforman en un dron.

El equipo está pensado para seguir a la persona frente al objetivo y grabarla mientras se mueve. Puede usarse para selfies, videos en primera persona, tomas mientras se camina y planos aéreos desde distintas alturas.

Su formato híbrido busca reemplazar dos equipos utilizados normalmente por separado o con ayuda de otra persona para operarlos. La gran diferencia aparece al aterrizar: con un mínimo esfuerzo, puede volver a funcionar como una cámara con estabilizador y ofrecer otra manera de captar imágenes.

El pequeño acople hace que pueda funcionar como un dron autónomo sin la necesidad de ser pilotado por otra persona o el mismo usuario que aparece frente al objetivo de la cámara. HoveAir

Las características claves de este invento

El estabilizador mecánico de tres ejes se ocupa de reducir los movimientos durante la grabación. La imagen también pasa por un procesador preparado para trabajar en escenas con mucha diferencia entre las partes más claras y las más oscuras, además de mejorar el resultado cuando hay poca luz.

Para el vuelo habrá más de 10 modos inteligentes. Algunos modifican el ángulo de seguimiento y otros realizan movimientos automáticos para conseguir distintos tipos de planos sin necesidad de dirigir el recorrido de forma manual.

VERSA también utiliza inteligencia artificial para ayudar con el encuadre. Antes de grabar, analiza el entorno y recomienda dónde ubicar el equipo; después puede recortar la imagen para ajustar la composición, aunque ese resultado se puede modificar.

Con 3D Worlds, el funcionamiento cambia por completo. El aparato da una vuelta de 360 grados alrededor de una persona u objeto y usa las fotos tomadas durante ese recorrido para reconstruirlo en tres dimensiones. Luego se puede mirar desde cualquier ángulo y compartir para verlo desde otros dispositivos.

El precio todavía no fue anunciado, pero la página oficial ya ofrece un 35% de descuento para la venta anticipada a quienes se registren previamente.