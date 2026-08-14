El invento que combate el dolor y la tensión muscular: el mouse poco convencional que sorprendió a todos + Agregar ámbito en









Este dispositivo con forma de lapicera cambia la postura de la mano para reducir la carga de movimientos repetitivos y evitar el malestar.

El mouse definitivo para que tus manos no sufran. Gentileza - Oli V1

Al pasar varias horas frente a una computadora, uno puede llegar a mantener la mano casi siempre en la misma posición. La palma abierta y los dedos extendidos, postura habitual al manejar un mouse, pueden generar molestias después de días largos de trabajo o gaming. Esto llevó al diseñador de hardware Luke Tomashek a confeccionar un nuevo invento.

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La creación se llama Oli v1, un mouse ergonómico con un formato completamente distinto al se ve todos los días. El dispositivo se sostiene con una postura más cerrada de la mano, concentra buena parte de los comandos en el pulgar y permite activar diferentes funciones con solo inclinarlo.

Cada unidad se fabrica, ensambla, suelda y prueba manualmente antes de salir del taller. Gentileza - Oli V1 De qué trata este mouse estilo lapicera La idea surgió a partir de la experiencia personal de Tomashek, quien pasaba ocho horas por día frente a la computadora entre archivos PDF, excels y otras tareas. Después del trabajo también jugaba videojuegos, por lo que su mano se mantenía muchas horas en la misma posición.

Tras pasar tanto tiempo con esa rutina, el diseñador empezó a sentir entumecimiento y molestias que empeoraban durante la noche. Probó distintos modelos ergonómicos, pero se dio cuenta que la mayoría todavía lo obligaba a mantener la palma abierta y los dedos extendidos. Por eso decidió crear un dispositivo que le permitiera cambiar la postura a lo largo del día.

Oli v1 se sostiene con una posición parecida a la de un puño cerrado, mientras que el pulgar se encarga de ejecutar las acciones principales.

El clic izquierdo se activa con la parte interna del pulgar, mientras que moverlo para arriba permite hacer el clic central. El botón está donde descansa naturalmente el dedo índice. Su creador aclara que el objetivo es alternar entre ambos modelos durante el trabajo para modificar la postura y permitir que ciertos músculos descansen. Tomashek desarrolló el producto desde su pequeño laboratorio independiente ubicado en Estados Unidos. Gentileza - Oli V1 Las características claves de este invento Una de las funciones principales de Oli v1 aparece al inclinar el dispositivo, en su interior incorpora una unidad de medición de seis ejes capaz de detectar el ángulo y cambiar automáticamente las acciones disponibles. El sistema cuenta con tres modos: Modo normal: seguimiento tradicional del cursor y clic izquierdo, derecho y central

seguimiento tradicional del cursor y clic izquierdo, derecho y central Zona de inclinación: entre 15° y 54° permite acceder a acciones como desplazamiento y navegación

entre 15° y 54° permite acceder a acciones como desplazamiento y navegación Tilt Shift: desde 55° activa otra capa de comandos y genera una pequeña vibración háptica como confirmación En esta última modalidad se pueden asignar funciones como copiar, pegar o guardar, además de combinaciones de teclas y macros personalizadas. En total, el sistema admite hasta 11 acciones configurables entre sus diferentes capas. La personalización se hace con un configurador web y, una vez elegidos los comandos, las preferencias quedan guardadas directamente en el mouse y pueden mantenerse al cambiar de equipo. Entre sus componentes se encuentran un sensor óptico PAW3395, conectividad inalámbrica Bluetooth, motor de respuesta háptica y una batería recargable de polímero de litio mediante USB-C. El cuerpo cuenta además con piezas impresas en 3D y cada unidad se construye en el taller del propio creador. El dispositivo tiene certificación FCC para su comercialización en Estados Unidos y su patente todavía está pendiente.

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