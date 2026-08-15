La inversión que rinde más que la bolsa y mueve millones: cuánto pueden llegar a valer las cartas de Pokémon y Magic

Lo que empezó como un artículo coleccionable para los jóvenes se convirtió en la nueva tendencia entre inversores, que pagan fortuna por estos cartones.

Generalmente, se piensa que, a la hora de invertir millones de dólares , la fórmula estaría en las acciones de las principales empresas que lideran los rubros más rentables del mercado. Pero no siempre esa es la manera ideal ni tampoco la opción más lógica a primera vista.

Recientemente, una nueva tendencia empezó a dar mucho rédito, aunque no todos lograron entenderla porque parecía algo pensado simplemente para los más chicos y su entretenimiento. Pero las cartas de Pokémon o Magic hoy pueden superar las ganancias ofrecidas por participaciones en gigantes como Nvidia o Apple.

A simple vista parece imposible imaginar una carta holográfica con la imagen de un Pokémon o una criatura de Magic con un valor superior al de una acción de Nvidia o Apple. Mucho menos pensar que algo comprado por unos pocos dólares puede terminar costando miles, siempre que sea difícil de conseguir, esté en perfectas condiciones y pueda autenticarse.

El polémico youtuber pagó millones de dólares por una carta, entrando al libro de los récords Guinness por esta transacción.

Ahí también aparece una de las razones por las que tantos jóvenes empezaron a mirar estos productos de otra manera. Muchos crecieron jugando con esas cartas o siguiendo las franquicias y ahora vuelven a buscarlas con dinero propio, pero ya no solamente para completar una colección. Algunos ejemplares también pasaron a verse como una inversión capaz de aumentar su valor con el tiempo.

Además, si bien depende de la suerte, estos productos se pueden adquirir libremente en negocios, a diferencia de las participaciones . Basta con comprar un sobre, abrirlo y esperar que un gasto de unos cuantos dólares empiece a multiplicarse por el simple hecho de guardarlo. Detrás de este fenómeno hay varios factores.

La enorme demanda incluso limitó la venta de sobres o cajas. Además, los ladrones ya no buscan solo joyas o aparatos tecnológicos, sino también cargamentos de estos productos, y se estima que recientemente la tendencia no ha hecho más que crecer.

Cuánto creció el valor de las cartas de Pokemon y Magic

En total, se han impreso unos 75 mil millones de ejemplares de Pokémon, pero el mercado se volvió tan sólido que humilla a las grandes compañías tecnológicas. Por ejemplo, mientras el S&P 500 tuvo una rentabilidad anual cercana al 12%, algunas cartas alcanzaron cifras mucho mayores. En las últimas dos décadas, determinados personajes de la franquicia japonesa se revalorizaron un 3.261% y, solo durante la pandemia, el crecimiento fue del 500%.

Magic siguió un camino parecido, aunque el precio depende muchísimo de la edición y de lo difícil que sea conseguir cada pieza. Los ejemplares más buscados dejaron hace tiempo de ser simples cartas para jugar y empezaron a moverse por cifras que también atraen a coleccionistas dispuestos a pagar fortunas por tener una de las más raras.

Las figuras públicas entendieron a la perfección este negocio y empezaron a adquirir las más difíciles de conseguir. Entre ellas se destaca Logan Paul, quien tiene el récord en el libro Guinness por haber pagado u$s5,27 millones por una carta de Charizard, uno de los Pokémon más populares e icónicos.

En otra época, los coleccionables deportivos de las leyendas del béisbol o el básquet sufrieron una situación similar, aunque muy lejana a la que hoy presentan Pokémon y Magic. Aun con el mismo modelo de negocio, hay un factor importante: la condición del ejemplar es lo que más pesa en su valor. En el caso de las leyendas deportivas, la firma solía elevar considerablemente el precio.