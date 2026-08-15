El simple hecho de dormir tranquilo durante los primeros meses de un bebé puede convertirse en una misión imposible para muchas familias. Los monitores normales te dejan escuchar sonidos o mirar una cámara, pero no ofrecen la información detallada sobre los pequeños cambios en la respiración, el ritmo cardíaco o los movimientos de la criatura durante la noche.
El invento ideal para los padres primerizos: un monitor inteligente que analiza como duerme tu bebé
Una almohadilla con sensores registra respiración, ritmo cardíaco y movimientos sin tocar la piel, mientras una aplicación interpreta cada noche.
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Para terminar con ese problema nació Mothair, un sistema compuesto por una almohadilla ultradelgada, una unidad de procesamiento y una aplicación móvil. Su función es registrar distintas señales fisiológicas sin poner ningún dispositivo sobre el cuerpo del niño y analizarlas con inteligencia artificial para generar informes personalizados.
De qué trata esta almohadilla con IA que analiza el sueño de los bebés
Mothair se pone debajo de la sábana y sobre el colchón, a la altura del pecho del bebé. Sus sensores pueden registrar los pequeños movimientos generados por cada respiración y latido incluso a través de las capas de tela. Para analizar la actividad cardíaca usa una técnica conocida como balistocardiografía, que detecta las vibraciones mecánicas diminutas provocadas por el corazón.
El sistema también identifica movimientos más amplios, desde pequeños cambios de postura hasta señales de que el bebé va a despertar. La información pasa a un hub ubicado cerca de la cuna y luego llega al celular, donde la inteligencia artificial analiza los datos y empieza a construir un perfil específico para cada niño.
Después de varias noches, el sistema aprende cuáles son sus patrones habituales de respiración, frecuencia cardíaca, movimiento y descanso. De esta manera, las notificaciones se basan en el comportamiento propio del bebé en vez de comparar cada registro solamente con parámetros generales. Cada mañana, los padres reciben un informe que puede incluir:
- Tiempo total de sueño y momentos despiertos
- Tendencias respiratorias
- Evolución del ritmo cardíaco
- Cantidad e intensidad de movimientos
- Calidad general del descanso
- Cambios respecto de noches anteriores
La aplicación también permite observar la evolución durante semanas o meses. De esta forma pueden aparecer patrones relacionados con la temperatura de la habitación, los horarios de alimentación o los cambios naturales en los ciclos de descanso a medida que el bebé crece.
Los registros también pueden servir como información complementaria para consultar con el pediatra. Mothair, sin embargo, no es un dispositivo médico, no diagnostica enfermedades ni está diseñado para detectar emergencias, por lo que tampoco reemplaza la supervisión de un adulto ni las recomendaciones profesionales sobre sueño seguro.
Las características claves de este invento
Una de las principales diferencias de Mothair frente a otros dispositivos es que funciona sin contacto con la piel. El bebé no necesita llevar sensores en el pie, la ropa o alguna otra parte del cuerpo mientras duerme. La almohadilla es fina y flexible, por lo que permanece debajo de la sábana sin interferir con el descanso y no incorpora luces ni sonidos que puedan despertar al niño. Entre sus principales funciones aparecen:
- Seguimiento de respiración y actividad cardíaca
- Registro de movimientos durante el sueño
- Sensores capaces de funcionar a través del colchón
- Análisis con inteligencia artificial
- Informes personalizados cada mañana
- Alertas ante cambios respecto de los patrones habituales
- Historial para observar tendencias a largo plazo
- Acceso para distintos integrantes de la familia
- Procesamiento protegido de la información
- Aplicación móvil con indicadores fáciles de interpretar
El proyecto llevó dos años de investigación y desarrollo. Su equipo está compuesto por siete especialistas entre ingenieros y médicos, y sus modelos fueron entrenados a partir de más de 10.000 horas de sueño infantil. Según sus desarrolladores, las pruebas incluyeron bebés de entre 1 y 23 meses tanto en hogares como en entornos hospitalarios. El sistema fue pensado específicamente para las características cardiorrespiratorias de los lactantes, que son diferentes a las de los adultos.
Mothair funciona con una suscripción que incluye la almohadilla y el hub. Cuando la familia deja de necesitarlo, puede cancelar el servicio y devolver el equipo, mientras que las mejoras de software se incorporan durante el período contratado sin necesitar un nuevo hardware.
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