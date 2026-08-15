El invento ideal para los padres primerizos: un monitor inteligente que analiza como duerme tu bebé

El simple hecho de dormir tranquilo durante los primeros meses de un bebé puede convertirse en una misión imposible para muchas familias. Los monitores normales te dejan escuchar sonidos o mirar una cámara, pero no ofrecen la información detallada sobre los pequeños cambios en la respiración , el ritmo cardíaco o los movimientos de la criatura durante la noche.

Para terminar con ese problema nació Mothair , un sistema compuesto por una almohadilla ultradelgada, una unidad de procesamiento y una aplicación móvil. Su función es registrar distintas señales fisiológicas sin poner ningún dispositivo sobre el cuerpo del niño y analizarlas con inteligencia artificial para generar informes personalizados.

Mothair se pone debajo de la sábana y sobre el colchón , a la altura del pecho del bebé. Sus sensores pueden registrar los pequeños movimientos generados por cada respiración y latido incluso a través de las capas de tela. Para analizar la actividad cardíaca usa una técnica conocida como balistocardiografía , que detecta las vibraciones mecánicas diminutas provocadas por el corazón.

El sistema también identifica movimientos más amplios, desde pequeños cambios de postura hasta señales de que el bebé va a despertar . La información pasa a un hub ubicado cerca de la cuna y luego llega al celular, donde la inteligencia artificial analiza los datos y empieza a construir un perfil específico para cada niño.

Después de varias noches, el sistema aprende cuáles son sus patrones habituales de respiración, frecuencia cardíaca, movimiento y descanso. De esta manera, las notificaciones se basan en el comportamiento propio del bebé en vez de comparar cada registro solamente con parámetros generales. Cada mañana, los padres reciben un informe que puede incluir:

Tiempo total de sueño y momentos despiertos

Tendencias respiratorias

Evolución del ritmo cardíaco

Cantidad e intensidad de movimientos

Calidad general del descanso

Cambios respecto de noches anteriores

La aplicación también permite observar la evolución durante semanas o meses. De esta forma pueden aparecer patrones relacionados con la temperatura de la habitación, los horarios de alimentación o los cambios naturales en los ciclos de descanso a medida que el bebé crece.

Los registros también pueden servir como información complementaria para consultar con el pediatra. Mothair, sin embargo, no es un dispositivo médico, no diagnostica enfermedades ni está diseñado para detectar emergencias, por lo que tampoco reemplaza la supervisión de un adulto ni las recomendaciones profesionales sobre sueño seguro.

El dispositivo que monitorea a tu bebé mientras dormís. Gentileza - Mothair

Las características claves de este invento

Una de las principales diferencias de Mothair frente a otros dispositivos es que funciona sin contacto con la piel. El bebé no necesita llevar sensores en el pie, la ropa o alguna otra parte del cuerpo mientras duerme. La almohadilla es fina y flexible, por lo que permanece debajo de la sábana sin interferir con el descanso y no incorpora luces ni sonidos que puedan despertar al niño. Entre sus principales funciones aparecen:

Seguimiento de respiración y actividad cardíaca

Registro de movimientos durante el sueño

Sensores capaces de funcionar a través del colchón

Análisis con inteligencia artificial

Informes personalizados cada mañana

Alertas ante cambios respecto de los patrones habituales

Historial para observar tendencias a largo plazo

Acceso para distintos integrantes de la familia

Procesamiento protegido de la información

Aplicación móvil con indicadores fáciles de interpretar

El proyecto llevó dos años de investigación y desarrollo. Su equipo está compuesto por siete especialistas entre ingenieros y médicos, y sus modelos fueron entrenados a partir de más de 10.000 horas de sueño infantil. Según sus desarrolladores, las pruebas incluyeron bebés de entre 1 y 23 meses tanto en hogares como en entornos hospitalarios. El sistema fue pensado específicamente para las características cardiorrespiratorias de los lactantes, que son diferentes a las de los adultos.

Mothair funciona con una suscripción que incluye la almohadilla y el hub. Cuando la familia deja de necesitarlo, puede cancelar el servicio y devolver el equipo, mientras que las mejoras de software se incorporan durante el período contratado sin necesitar un nuevo hardware.