Por falta de chips, peligra la producción de autos de Volkswagen en China

La pandemia ha golpeado a escala global la producción de automóviles y componentes. La fabricación de automóviles en China, el mayor mercado automotor del mundo, depende en gran medida de los semiconductores importados para la fabricación de centrales electrónicas o programas de estabilidad electrónica.

"El suministro de chips para ciertos componentes electrónicos de automóviles se ha visto afectado debido a las incertidumbres causadas por la pandemia", dijo a la agencia Reuters un representante de Volkswagen en un comunicado.

"Esto ha llevado a una potencial interrupción de la producción. El escenario es cada vez más crítico ya que la demanda ha aumentado debido a la recuperación del mercado chino", dijo la empresa.

Volkswagen también indicó que estaba observando de cerca la situación y que había comenzado a coordinar con su sede y sus proveedores las contramedidas necesarias.

La firma, con sede en Wolfsburgo, tiene sociedades conjuntas locales con SAIC Motor Corp Ltd, China FAW Group Corp Ltd y Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd (JAC).