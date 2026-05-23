La fortuna de Lionel Messi superó los u$s1.000 millones y ya integra la elite de multimillonarios

El astro del fútbol ya define su futuro para cuando se retire del fútbol profesional. Desde negocios inmobiliarios hasta gastronómicos, fue invirtiendo en diferentes áreas.

Messi está entre los deportistas más ricos del mundo.

La historia económica de Lionel Messi comenzó mucho antes de convertirse en campeón del mundo o en una de las máximas leyendas del fútbol. Su primer gran acuerdo profesional no giró alrededor de cifras astronómicas ni contratos publicitarios, sino de una necesidad médica, con aquel recordado pacto escrito sobre una servilleta con el FC Barcelona garantizó el tratamiento hormonal que necesitaba para continuar con su desarrollo físico.

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Con el correr de los años, el talento del rosarino se transformó en una maquinaria económica gigantesca . Salarios, premios deportivos, campañas publicitarias, inversiones y negocios personales impulsaron un patrimonio que ya superó los u$s1.000 millones , de acuerdo con un informe elaborado por Bloomberg.

El reporte de Bloomberg detalló que Messi acumuló más de u$s700 millones únicamente entre salarios y bonificaciones desde 2007.

“Teniendo en cuenta impuestos, el rendimiento de los mercados y los ingresos procedentes de inversiones y patrocinios , su patrimonio neto ha superado los 1.000 millones de dólares”, señaló el índice de multimillonarios.

Con esa cifra, el capitán de la Selección argentina se incorporó al reducido grupo de deportistas que alcanzaron las diez cifras de patrimonio neto.

El paralelo con Cristiano Ronaldo y Marcos Galperin

El informe también comparó la situación financiera de Messi con la de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó el mismo umbral económico después de firmar con Al Nassr FC en 2023.

Sin embargo, ninguno de los dos integra todavía el ranking de las 500 personas más ricas del planeta elaborado por Bloomberg.

Dentro de esa lista aparece solamente un argentino: Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, cuya fortuna sería aproximadamente ocho veces superior a la del futbolista rosarino y lo ubicaría cerca del puesto 450 del ranking global.

Inter de Miami, inversiones y negocios personales

La expansión empresarial de Messi se aceleró especialmente en los últimos años bajo la supervisión de su padre, Jorge Messi.

Según Bloomberg, una parte importante de su crecimiento patrimonial estuvo vinculada al contrato que firmó con Inter Miami CF, además de acuerdos asociados a derechos televisivos, inversiones inmobiliarias y distintos emprendimientos comerciales.

El informe indicó incluso que el argentino pudo haber superado mucho antes la barrera de los u$s1.000 millones si aceptaba la propuesta multimillonaria que recibió desde Arabia Saudita tras conquistar el Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con Bloomberg, Messi rechazó una oferta cercana a los u$s400 millones anuales para mudarse al fútbol saudita.

El reporte contextualizó además cómo las principales figuras del deporte mundial construyeron sus fortunas. “Históricamente, los deportistas que han acumulado fortunas superiores a 1.000 millones lo han hecho en gran medida gracias a sus inversiones”, explicó Bloomberg.

Entre los ejemplos mencionados apareció Roger Federer, cuya participación accionaria en la empresa suiza On terminó generándole ingresos mucho más elevados que los obtenidos durante su carrera como tenista profesional.

También se destacó el caso de Michael Jordan. Aunque fue una de las grandes figuras de la NBA, ganó menos de u$s100 millones en salarios deportivos y posteriormente construyó gran parte de su riqueza mediante acuerdos comerciales y su participación en los Charlotte Hornets.

El innovador acuerdo con la MLS y Apple

Bloomberg remarcó además que el crecimiento económico del fútbol moderno abrió nuevas oportunidades de negocios para las principales estrellas.

MESSI LIONEL Messi es el mejor pago de la MLS. Archivo

En el caso de Messi, el contrato con Inter Miami incluyó mecanismos inéditos, como la posibilidad de acceder a acciones del club, cuyo valor aumentó más de un 20% durante el último año, según la consultora Sportico.

Además, la llegada del argentino a la Major League Soccer generó acuerdos comerciales vinculados con Apple y el servicio MLS Season Pass de Apple TV+.

El empresario Jorge Mas, propietario de Inter Miami, aseguró que las suscripciones al sistema se duplicaron tras la llegada del campeón del mundo.

Según sus estimaciones, los ingresos anuales que Messi percibe vinculados al club rondan entre u$s70 millones y u$s80 millones, incluyendo participaciones societarias y otros mecanismos de compensación.

Negocios en hoteles, bebidas y gastronomía

La estructura empresarial del rosarino también se expandió en España mediante la administración del banquero Alfonso Nebot Armisen, encargado de gestionar las inversiones familiares.

En diciembre de 2024 comenzó a cotizar en bolsa un REIT inmobiliario valuado en u$s232 millones. La sociedad, llamada Edificio Rostower Socimi, posee siete hoteles y otros activos ligados al negocio inmobiliario.

Messi además avanzó sobre el mercado del consumo masivo. Durante 2024 lanzó la bebida deportiva Más+ by Messi junto a Mark Anthony International, empresa creadora de Mike’s Hard Lemonade.

El futbolista también se incorporó como inversor de El Club de la Milanesa, cadena gastronómica argentina que busca expandirse hacia distintos mercados internacionales.

El futuro empresarial de Messi después del retiro

Mientras transita los últimos años de su carrera profesional, Messi también comenzó a construir una estructura ligada al fútbol pensando en su futuro fuera de las canchas. En los últimos meses adquirió el UE Cornella, institución que compite en la quinta categoría española.

Además, participa del proyecto deportivo Deportivo LSM junto a Luis Suarez, mientras que la familia Messi administra Leones, club que participa en el fútbol semiprofesional argentino.

Tiempo atrás, el propio Messi reconoció públicamente su interés por el mundo empresarial y los negocios. “El fútbol tiene fecha de caducidad y los negocios son algo que me gusta y sobre lo que estoy aprendiendo”, afirmó durante un foro empresarial realizado en Miami.

La carrera del Messi futbolista probablemente atraviese su tramo final. La del empresario, en cambio, parece recién empezar.