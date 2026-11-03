YPF presentó la solicitud para adherir el proyecto Bajo del Toro al RIGI por u$s8.729 millones + Agregar ámbito en









La compañía pidió adherirse al régimen de inversiones por un total de u$s8.729 millones. En el proyecto participa Vista Energy. La operación está a cargo de la petrolera liderada por Horacio Marín.

YPF operará el proyecto Bajo del Toro.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Bajo del Toro, que contempla una inversión estimada de u$s8.729 millones a lo largo de su desarrollo y exportaciones por u$s25.000 millones durante un cuarto de siglo.

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El proyecto comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, titularidad de YPF (con 65% de participación) y Vista Energy Argentina S.A.U. (con 35% de participación). La operación en la zona ubicada al norte de Vaca Muerta se encuentra a cargo de la firma presidida por Horacio Marín.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo no convencional con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas entre 2033 y 2040.

Durante la vida del proyecto se prevé la perforación de 440 pozos. Se estima que el proyecto Bajo del Toro generará exportaciones por un total de u$s25.000 millones aproximadamente entre 2027 y 2055.

El desarrollo de este proyecto permitirá poner en valor una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta, impulsando además la construcción de la infraestructura necesaria para el tratamiento y evacuación de crudo y gas.

La compañía estimó que Bajo del Toro, ubicado en la provincia de Neuquén, generará aproximadamente unos 2.900 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción y de producción. De esta manera, YPF avanza en el desarrollo de proyectos que contribuyen en forma directa al crecimiento de la producción no convencional, la creación de empleo de calidad y el impulso de la cadena de valor de la industria en el largo plazo.

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