Carlos III lamentó el comercio de esclavos llevado adelante por Reino Unido

El monarca afirmó que ese capítulo de la historia "aún ensombrece" la asociación de su país con las naciones del Caribe. Así, recalcó su compromiso de aportar a una "colaboración moderna" contra las injusticias.

Carlos recalcó que ese capítulo de la historia "aún ensombrece" la asociación de naciones de la Commonwealth.

El rey Carlos III de Reino Unido expresó su pesar sobre el comercio transatlántico de esclavos y lo describió como "una monstruosa injusticia" , durante una cumbre que se leva a cabo en Antigua y Barbuda junto a líderes de países de la Commonwealth . Algunos de los cuales reclaman disculpas oficiales del Reino Unido por la trata en el período colonial.

"Ese vergonzoso capítulo de la historia es uno que llena mi corazón de horror y mi alma de la más profunda tristeza personal", declaró el monarca de 77 años, en su última parada de una gira de nueve días por el Caribe según la agencia AFP.

En la cumbre, Carlos declaró que "cuanto más profundiza en su comprensión de estos temas, a través de la escucha, el aprendizaje y la observación" mayor es su compromiso de " encontrar maneras de trabajar en colaboración moderna para abordar las injusticias del pasado con acciones para el futuro".

En ese sentido, el rey describió el comercio transatlántico de esclavos como un "capítulo vergonzoso de la historia" que le llenó de "profunda tristeza" y recalcó que ese capítulo de la historia "aún ensombrece" la asociación de naciones .

Si bien ya existían muestras de lamento y pesares por el papel central desempeñado por el Reino Unido en la esclavitud, ningún monarca británico presentó hasta ahora disculpas oficiales. Además, Londres siempre rechazó la idea de una compensación económica.

En 2022, una gira por el Caribe del príncipe heredero William y su esposa Kate terminó en un momento tenso y con manifestaciones hostiles a la monarquía, ante el llamamientos al pago de reparaciones. Antes de Antigua y Barbuda, Carlos III visitó en los últimos días las Bahamas, en el Caribe, y Guyana, en la costa de Sudamérica.

La Commonwealth es una asociación voluntaria de 56 países independientes, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico que hoy mantienen vínculos históricos.

La Commonwealth es una asociación voluntaria de 56 países independientes, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico.

Carlos III viaja al Caribe entre protestas por la esclavitud y reclamos de reparación en Reino Unido

El rey Carlos III comenzó una gira por el Caribe en medio de reclamos para que el Reino Unido reconozca su responsabilidad histórica en el comercio de esclavos y avance con medidas de reparación. Junto a la reina Camila, visitará Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda, donde participará en una reunión de líderes de la Commonwealth. Durante el recorrido se esperan protestas y nuevos pedidos de una disculpa oficial, aunque la Corona británica ya anticipó que no modificará la postura del Gobierno y no ofrecerá un perdón formal.

La negativa británica está relacionada, en parte, con las posibles consecuencias económicas y judiciales de admitir formalmente esa responsabilidad. Un reconocimiento podría abrir la puerta a reclamos de compensación por cifras millonarias.

Algunas estimaciones de la Universidad de las Indias Occidentales sitúan el costo de las reparaciones por encima de los €21.000 millones. Los sucesivos gobiernos del Reino Unido sostuvieron que es necesario concentrarse en los desafíos actuales y en la cooperación con los países de la Commonwealth, sin asumir compromisos legales por hechos del pasado.