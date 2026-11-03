Lollapalooza 2027: qué día toca TINI, The Killers, David Guetta y el resto de los headliners

La organización publicó la distribución de los artistas para las tres jornadas en el Hipódromo de San Isidro y habilitó la venta de pases individuales.

The Killers, Travis Scott y Charli XCX lideran el festival, que reune más de 70 propuestas musicales en cinco escenarios.

La organización del Lollapalooza Argentina confirmó la grilla distribuida por día para su edición 2027 . El festival se va a desarrollar el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con más de 70 proyectos musicales y cinco escenarios. La programación reúne figuras internacionales, artistas argentinos y propuestas para todos los gustos.

La confirmación permite saber en qué jornada se presenta cada uno de los principales nombres del evento. The Killers encabezará el viernes, Travis Scott, TINI y Queens of the Stone Age serán algunos de los protagonistas del sábado, y Charli XCX y David Guetta están al frente del cierre del domingo.

La duodécima edición del festival se va a desarrollar durante tres jornadas consecutivas: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027. Como en años anteriores, la sede será el Hipódromo de San Isidro . El encuentro es producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell. La propuesta contempla cinco escenarios y una programación que combina rock, pop, música urbana, hip-hop y electrónica .

Los tickets para Lollapalooza Argentina 2027 se venden a través de la plataforma oficial de All Access . Con la publicación de la grilla por jornada, la organización habilitó la compra de pases diarios , además de mantener disponibles los abonos para las tres fechas.

La financiación anunciada contempla hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa. Para los pases diarios, la Preventa 1 ofrece seis cuotas de $32.500 más el cargo por servicio. En el caso del abono general de tres días, la Preventa 5 se puede comprar en cuotas de $65.834 más el cargo. Los precios y las etapas de venta pueden modificarse a medida que se agoten los cupos de cada preventa.

Antes de confirmar la compra, es importante revisar el importe final que informa All Access, ya que el cargo por servicio se suma al valor de las entradas. La disponibilidad depende del tipo de pase y de la etapa de venta vigente al momento de ingresar a la plataforma.

El Lollapalooza Argentina se convirtió en un clásico de la música en vivo en el país.

Lollapalooza 2027: lineup por cada día

Viernes 12 de marzo

The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy van a ser los principales nombres de la apertura. También se presentarán Dillom, Malcolm Todd, RAYE, ADÉLA, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Midnight Generation, Mind Enterprises, AYYBO, Ela Taubert, Princesa Alba, Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Natalia Lacunza, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras. La jornada ofrece propuestas para los fanáticos del rock alternativo, electrónica y pop.

Sábado 13 de marzo

Travis Scott, TINI, Queens of the Stone Age y Rawayana encabezarán la segunda fecha. La grilla también incluye a Geese, SLAYYYTER, Un Poco de Ruido, Four Tet, Angine de Poitrine, Carlita, Sammy Virji, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Tiga, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola. Presencia destacada de música electrónica para este segundo día.

Domingo 14 de marzo

Charli XCX y David Guetta están entre las figuras más importantes del cierre, junto con Sombr, Dominic Fike y Cage the Elephant. El último día también contará con Lola Young, TOMORA, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Snow Strippers, Ninajirachi, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Amaia, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Enzocerobulto, Daniela Spalla, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona. El domingo combina el pop electrónico de Charli XCX con los clásicos de David Guetta y el rock de Cage the Elephant.

La importancia de la grilla por día está en la posibilidad de organizar la compra de entradas según los artistas elegidos, aunque todavía quedan por conocer los horarios y la distribución de cada presentación en los cinco escenarios.