YPF y PedidosYa firmaron alianza para fortalecer la presencia de Full en la principal plataforma de delivery del país + Agregar ámbito en









La compañía petrolera suscribió un acuerdo con la plataforma para brindar exclusividad a los productos de sus locales en la aplicación. El vínculo permitirá ampliar el alcance comercial de ambas empresas a todos los rincones del país.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa

YPF y PedidosYa firmaron una alianza comercial que permitirá ampliar la presencia de las tiendas Full en el canal de delivery más importante de la región. Con este acuerdo, los productos que ofrece la petrolera en sus locales estarán disponibles para ser adquiridos de manera exclusiva a través de la aplicación de la plataforma.

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El vínculo permitirá a la empresa argentina ofrecer no solo una nueva alternativa de compra para los consumidores, sino también incrementar su visibilidad comercial al acceder al principal ecosistema de envíos de la Argentina.

"Las tiendas Full son un reflejo de lo que somos como compañía. Creemos que la calidad, la experiencia y la cercanía con el cliente son fundamentales, y esta alianza nos permitirá llevar esa propuesta a millones de personas de una manera más simple, rápida y conveniente", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

La alianza comercial le permitirá a ambas empresas llegar un universo mayor de consumidores. Actualmente, más de 60 tiendas Full en 14 provincias ya forman parte de la plataforma PedidosYa, con un destacado desempeño en ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rafaela y Pinamar. Con esta nueva etapa, ambas compañías se proponen alcanzar más de 600 sucursales Full activas dentro de la aplicación para fin de año.

"El acuerdo con un socio estratégico de la talla de YPF refuerza nuestro compromiso y presencia federal, permitiendo llevar nuestra propuesta de valor a todos los rincones del país. Esta alianza permite que cualquier persona en cualquier provincia, pueda recibir la experiencia Full en la puerta de su casa de manera simple, conveniente y en cuestión de minutos", dijo Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa. Y sintetizó: "En PedidosYa trabajamos todos los días para simplificarle la vida a nuestros usuarios".

A través de esta alianza, ambas compañías combinan el potencial de red de tiendas Full con la tecnología, logística y alcance de la plataforma líder de delivery del país, creando una propuesta que permitirá llegar a más consumidores, desarrollar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la experiencia de compra en todo el territorio nacional.