Ni Havanna escapa a la caída del consumo: vendió 18% menos y su facturación se hundió 26%

La fabricante de alfajores vendió casi 216 toneladas menos que un año atrás y sus ganancias cayeron 44%. También retrocedieron los ingresos de las franquicias y del negocio internacional.

La compañía tiene 297 locales en la Argentina, de los cuales 47 son propios y 250 funcionan bajo el sistema de franquicias.

El último balance de Havanna dejó un dato que va más allá de la caída de la facturación : la tradicional fabricante de alfajores también está vendiendo menos productos. Durante el tercer trimestre de 2026, comercializó un 18,1% menos de alfajores, galletitas y Havannets que un año atrás, mientras que sus ingresos retrocedieron casi 26% en términos reales. Las ganancias tampoco escaparon a la baja y se redujeron 44% , aunque la compañía consiguió dejar atrás las pérdidas que había registrado durante el segundo trimestre.

La contracción fue bastante más pronunciada que la observada a mitad de año. Entre abril y junio, Havanna había informado una baja del 3,1% en el volumen vendido y del 9,7% en la facturación , cifras que quedaron muy por debajo de las caídas registradas entre julio y septiembre.

En concreto, la empresa comercializó 973.539 kilos de alfajores, galletitas y Havannets, frente a los 1.189.249 kilos del mismo período de 2025 . Esto significa que vendió casi 216 toneladas menos que un año atrás. La facturación total, por su parte, pasó de $47.819 millones a $35.494 millones, con las cifras expresadas a moneda de septiembre de 2026.

El retroceso fue especialmente marcado en su principal negocio. Los ingresos por alfajores, galletitas y Havannets se redujeron 34% en términos reales , desde $33.810 millones hasta $22.316 millones. En cambio, el segmento de cafetería e insumos mostró una baja más moderada, cercana al 9%.

En la reseña informativa que acompaña al balance, Havanna atribuyó buena parte del retroceso al desempeño extraordinario que había tenido el alfajor Dubai en 2025 , cuando su lanzamiento disparó la demanda y llevó las ventas a niveles récord.

"La principal variación interanual se explica por el exitoso lanzamiento del 'Alfajor Dubai' en julio de 2025, que generó volúmenes de venta récord y representó el 23% de las ventas totales de la categoría 'Alfajores, Havannets y Galletitas'", señaló la compañía.

La empresa también vinculó el resultado con su política de precios. En el documento explicó que la caída responde, entre otros factores, a "la decisión de la Compañía de aplicar aumentos de precios inferiores a la inflación, con el objetivo de preservar el poder de compra de sus consumidores".

Esa política ayuda a explicar por qué la facturación real cayó más que las cantidades comercializadas, aunque los menores aumentos de precios tampoco alcanzaron para sostener el volumen de ventas.

El deterioro se reflejó en los resultados. La ganancia operativa cayó 45,4%, desde $7.443 millones hasta $4.067 millones, mientras que el beneficio neto pasó de $2.491 millones a $1.395 millones, una disminución del 44%.

De todos modos, el último balance mostró una mejora respecto del trimestre anterior. Havanna había cerrado el período abril-junio con una pérdida de $747 millones y entre julio y septiembre volvió a obtener ganancias.

Según explicó la empresa, entre los factores que ayudaron a sostener la rentabilidad estuvieron "la reducción de los costos financieros, como consecuencia de la disminución de la deuda en pesos, y la recuperación del margen operativo, favorecida por la baja en el precio del cacao".

La compañía modificó parte de su estructura de financiamiento, reemplazando deuda en pesos por préstamos en dólares y euros a tasas más competitivas. Al cierre de septiembre, el endeudamiento financiero alcanzaba los $45.257 millones, aunque la mayor parte correspondía a compromisos de largo plazo.

Las ventas también cayeron en las franquicias y en el exterior

El balance acumulado de los primeros nueve meses muestra una caída menos pronunciada que la del tercer trimestre, pero permite identificar cómo evolucionaron los distintos negocios de Havanna.

Entre enero y septiembre, la compañía facturó $127.763 millones, un 10,8% menos que en el mismo período de 2025, en términos reales. En ese lapso comercializó 3,5 millones de kilos de alfajores, galletitas y Havannets, unas 91 toneladas menos que un año atrás, lo que representa una baja del 2,5%.

El retroceso alcanzó a los diferentes canales comerciales. Según el desglose por segmentos incluido en los estados financieros, los ingresos de los locales propios disminuyeron 9,4%, mientras que los correspondientes a las franquicias bajaron 11,2%. En el primer caso, la facturación pasó de $53.227 millones a $48.234 millones; en el segundo, de $69.430 millones a $61.655 millones.

Pero hay otro dato que sobresale: el negocio internacional también registró una caída, pese a la expansión que Havanna viene impulsando fuera de la Argentina. Las ventas del segmento exterior sumaron $10.261 millones, frente a los $12.247 millones de los primeros nueve meses de 2025, una disminución del 16,2%.

La menor facturación también afectó su rentabilidad. El EBITDA ajustado de ese segmento, un indicador que permite medir el desempeño operativo antes de determinados gastos, se redujo 31,4%, desde $3.658 millones hasta $2.509 millones.

En el resultado consolidado, Havanna acumuló una ganancia neta de $9.692 millones, un 21,5% inferior a los $12.346 millones obtenidos un año atrás. La ganancia operativa, en tanto, disminuyó casi 25%.

La apuesta por Messi, nuevos alfajores y más locales

Pese a los resultados, Havanna mantiene sus planes de expansión y apuesta a nuevos productos para impulsar las ventas. Una de sus principales iniciativas es la alianza comercial con Lionel Messi, anunciada en junio, que dio lugar a una presentación especial de mini alfajores con un envase que destaca algunos de los récords de la carrera del futbolista.

Durante el tercer trimestre, el producto comenzó a venderse también en Paraguay, Chile y España. "La alianza también contribuyó a ampliar la visibilidad de la marca, aprovechando el alcance internacional de Lionel Messi", sostuvo la empresa, que considera que el acuerdo abre oportunidades para desarrollar nuevos productos y fortalecer su presencia en otros mercados.

En Europa, la fábrica que inauguró en Picassent, Valencia, comenzó a producir comercialmente durante el tercer trimestre y ya elabora alfajores de chocolate, de merengue y mini alfajores para abastecer a ese mercado.

La inversión, sin embargo, todavía tiene impacto sobre los resultados. Havanna reconoció que "el margen del negocio internacional se encuentra transitoriamente afectado por los costos asociados a la puesta en marcha de la planta de producción en España", cuyas operaciones se encuentran en una etapa inicial.

En paralelo, la compañía continúa ampliando su red comercial. Cerró septiembre con 297 locales en la Argentina, de los cuales 47 son propios y 250 funcionan bajo el sistema de franquicias. En el exterior cuenta con otras 256 sucursales, principalmente en Brasil, donde concentra 220 establecimientos.

Para los últimos meses del año, prevé abrir al menos cinco locales más en el país y renovar otras siete tiendas. Entre los proyectos se destaca su primer establecimiento con formato Drive Thru, una modalidad de atención que permite realizar compras sin bajarse del auto. Estará ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 201, y tendrá una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados.

La compañía también prepara un nuevo alfajor para la temporada de verano 2027, aunque todavía no adelantó detalles sobre sus características. En el exterior, busca ampliar su presencia en Estados Unidos, México y España a través de nuevos canales comerciales, mientras avanza en la búsqueda de distribuidores para ingresar al mercado chino.