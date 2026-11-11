Charlas de Quincho (Parte I): León XIV entre ganadores y perdedor(es), pulseras, famosos y una batalla interpretativa

El saludo a Villarruel que incomodó a la Casa Rosada. Los libertarios, en guerra por interpretar al Papa. Zapatos nuevos para Milei y corbata para Grabois. Famosos, pulseras VIP y polémica por el catering. Los reventados, como en la novela del regreso de Perón. Gobernadores, empresarios y sindicalistas frente al mensaje social. Un tango de los obispos, negocios alrededor de la fe y un protocolo que dejó políticos afuera.

El paso de León XIV por la Argentina dejó un saldo político que excedió largamente la agenda religiosa. Hubo ganadores inesperados, funcionarios que encontraron una oportunidad para mostrarse y otros que se fueron con más problemas de los que tenían antes de la llegada del Pontífice.

Una de las principales ganadoras fue Victoria Villarruel , que onsiguió una foto inesperada con León XIV y volvió a incomodar a la Casa Rosada. En el entorno eclesiástico atribuyeron a Jorge García Cuerva un papel en ese acercamiento. El arzobispo de Buenos Aires también se llevó su parte del reconocimiento por una visita que tuvo a la Iglesia como anfitriona y volvió a poner en circulación un mensaje sobre la cuestión social, el trabajo y la necesidad de diálogo.

Otro que aprovechó la convocatoria fue Jorge Macri. El jefe de Gobierno porteño tuvo su lugar en una agenda de alto impacto institucional y pudo mostrar a la Ciudad como parte de la organización de las actividades. También hubo espacio para los gobernadores, como Martín Llaryora, quien recibió al Papa en Córdoba. La CGT, por su parte, se llevó argumentos para su propia agenda. Las referencias de León XIV a la dignidad del trabajo y a la necesidad de que la economía no pierda de vista a las personas fueron música para los oídos sindicales, que encontraron en el discurso una coincidencia con sus cuestionamientos al rumbo económico de Milei.

La UCA también se anotó entre los protagonistas de la visita, al ponerse al frente de la organización, no sin problemas. Toyota se llevó uno de los premios más visibles de la visita. La automotriz japonesa donó dos Hilux transformadas en papamóviles, una destinada a los recorridos de León XIV en Buenos Aires y otra para Córdoba. Aerolíneas Argentinas también tuvo su propio protagonismo, aunque lejos de las cámaras. La compañía estatal quedó a cargo de una operación especial de cinco vuelos para trasladar al Papa y a su comitiva entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima.

Hubo, además, un protagonista simbólico que no necesitó estar en el auditorio: Jorge Bergoglio. El antecesor de León XIV volvió a aparecer en las referencias del nuevo Papa y en las discusiones sobre el legado de su pontificado. Francisco sigue presente, incluso después de su muerte.

Los fieles se congregaron en Palermo para esperar al Papa. Mariano Fuchila

Del otro lado quedó Javier Milei. El Presidente consiguió la foto que buscaba, pero el discurso papal tuvo una agenda propia, bastante más incómoda para el Gobierno de lo que esperaba.

Los fieles también tuvieron motivos para el disgusto. Muchos esperaron durante horas bajo el calor en Palermo para ver al Papa, pero el recorrido del papamóvil fue rápido y no todos consiguieron acercarse lo suficiente. La convocatoria fue masiva, aunque la experiencia de quienes estuvieron detrás de las vallas no necesariamente estuvo a la altura de la expectativa.

La visita de León XIV también desató una curiosa batalla interpretativa en las redes sociales. Algunos soldados digitales libertarios se lanzaron a la tarea de demostrar que el discurso del Pontífice en el Palacio Libertad había sido, en realidad, una reivindicación del ideario de Javier Milei. Entre los cruzados, dispuestos a inmolarse por la causa, aparecieron el autopercibido cineasta Santiago Oría y el adornista Javier Lanari, empeñados -en un denodado esfuerzo interpretativo- en acomodar el relato oficial a las frases del Papa, varias de ellas críticas de la gestión libertaria. Oría, por ejemplo, sostuvo sin miedo al ridículo que poner la economía al servicio de las personas era una máxima liberal. El problema era todo lo demás: León XIV había hablado de las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, de los jubilados, de las personas con discapacidad, de fortalecer las universidades y de los límites del poder.

Que la economía esté al servicio de la persona es una máxima totalmente liberal, que es una doctrina de hondas raíces cristianas. Todo el liberalismo se ordena para la plenitud del hombre y sus derechos que le corresponden por el solo hecho de ser persona.



No se dejen engañar… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) November 9, 2026

Javier Lanari reapareció ya como exsecretario de Comunicación y Prensa de la Nación, aunque sin abandonar su militancia digital. El antiguo colaborador y mano derecha de Manuel Adorni también salió a disputar la interpretación del mensaje pontificio, en busca de coincidencias con el ideario libertario. Un ejercicio conocido para quien pasó buena parte de su gestión defendiendo la narrativa oficial en las redes. Esta vez, sin embargo, el desafío era mayor: no se trataba de explicar lo que había dicho Milei, sino de convencer a los demás de que el Papa había querido decir algo parecido. ¡Plop!

"La economía debe estar al servicio de las personas", dijo el Papa. Exacto! No al servicio del Estado, ni de la casta. Debe estar al servicio de los que trabajan, producen y se esfuerzan para ser mejores. Una economía con menos impuestos, sin trabas y más libre... — Javier Lanari (@javierlanari) November 9, 2026

Otros integrantes de la tropa digital ensayaron una lectura todavía más ambiciosa: presentar a la Argentina como un refugio de los valores de Occidente frente a una Europa supuestamente dominada por el avance del islam. Una tesis bastante alejada del mensaje de un Papa que había reivindicado la diversidad de orígenes de la sociedad argentina, la convivencia y el diálogo entre los pueblos. La ofensiva buscó instalar una versión libertaria de la visita, aunque las palabras del propio Pontífice ofrecían suficientes elementos para discutirla. Una batalla por el sentido del discurso que, por momentos, parecía necesitar más intérpretes que fieles.

Operativo especial, Gabinete completo y protocolo a pleno: la Casa Rosada se puso en modo Papa

La llegada de León XIV a la Casa Rosada movilizó a todo el Gobierno, con un operativo de seguridad especial, cambios en la circulación habitual del edificio y una convocatoria que reunió a la totalidad del Gabinete. La visita del Pontífice, la primera desde el comienzo de su papado, concentró la atención de Javier Milei y de los principales funcionarios de su administración.

Desde temprano, Casa Militar coordinó los preparativos para recibir al jefe de la Iglesia católica. Hubo vallados en el perímetro, controles en los accesos y perros detectores de explosivos y drogas. En los días previos se realizaron trabajos de revoque, pintura y limpieza en Balcarce 50, también hubo recambio de flores tanto en Gobierno como en Plaza de Mayo.

La banda del Colegio Militar, ensayando para recibir al Papa. Ambito

El domingo, la banda del Colegio Militar que ensayaba sus últimos acordes mientras Javier Milei tuvo que acomodar sus tiempos a las exigencias del protocolo, con una indicación precisa que atravesó toda la jornada: llegar antes que el Pontífice a cada uno de los lugares previstos. Así está estipulado en los códigos de etiqueta, y por eso se inventaron actividades específicas que permitieron que el Presidente llegara a tiempo. Luego de ser recibido en Aeroparque, el Papa fue llevado a Plaza San Martín para la colocación de una ofrenda floral, lo que le dio tiempo de llegar al mandatario. Después de la reunión bilateral, Jorge Macri encabezó la entrega de las llaves de la Ciudad. Ese intervalo le permitió a Milei trasladarse al Palacio Libertad antes que el Papa.

La asistencia perfecta del Gabinete completó la postal institucional. Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Pablo Quirno y el resto de los ministros participaron de la recepción, en una escena que reunió a la primera línea del Gobierno alrededor del Presidente y del jefe de la Iglesia católica. También participó del saludo Santiago Caputo, pese a no tener un cargo formal en el Gobierno. El asesor presidencial, que se presenta como trabajador independiente, tampoco quiso perderse la recepción. La jornada también incluyó dos regalos preparados por Milei para León XIV, un medallón de plata con relieve de oro y el escudo nacional, y un aspersorio de agua bendita elaborado en ébano y plata con la imagen de la Virgen de Luján. En Gobierno evitaron mencionar al orfebre, aunque sí se preocuparon por aclarar que "no fue Pallarols", quien tuvo varias críticas a la gestión Milei.

Zapatos nuevos para Milei, corbata para Grabois y un milagro papal que sentó a todos en la misma fila

De Casa Rosada la comitiva papal se trasladó al Palacio Libertad y allí se vio el primer milagro. Por unas horas, Javier Milei, Victoria Villarruel, Axel Kicillof, Mauricio Macri, Máximo Kirchner y buena parte de la dirigencia compartieron un mismo espacio. El exCCK se convirtió en una pasarela institucional donde cada presencia, cada saludo y hasta cada detalle de vestuario dejó una lectura política. Pero la verdadera maravilla, para algunos de los asistentes, fue ver a Juan Grabois con corbata, en cumplimiento del código de vestimenta establecido para recibir al Pontífice.

Milei también hizo su parte. Para la ocasión, el Presidente dejó de lado sus habituales zapatillas y se puso zapatos, un cambio que no pasó inadvertido. La convocatoria exigía traje oscuro y corbata para los hombres, con indicaciones específicas de protocolo. No era una noche para camperas de cuero ni mameluco de YPF. La Santa Sede había fijado las reglas y hasta los más reacios a las convenciones tuvieron que adaptarse.

Victoria Villarruel y Mauricio Macri en la primera fila en el Palacio Libertad. Presidencia

La lista de invitados también tuvo sus particularidades. Villarruel ocupó un lugar en la primera fila, en una nueva coincidencia pública con el Presidente después de meses de distanciamiento. A pocos metros se ubicaron integrantes de la Corte Suprema, gobernadores de distintos signos políticos y empresarios. Mauricio Macri fue el único expresidente invitado y terminó protagonizando uno de los encuentros más observados de la jornada al coincidir con Santiago Caputo, con quien finalmente se saludó después de varios minutos de distancia. En otro sector, Axel Kicillof y la vicepresidenta intercambiaron un saludo breve, mientras los mandatarios provinciales aprovechaban la ocasión para conversar lejos de sus distritos.

La convocatoria también dejó imágenes poco habituales. Gildo Insfrán y Rogelio Frigerio se abrazaron al encontrarse, pese a sus diferencias políticas. Ricardo Quintela, uno de los gobernadores más cuestionados por Milei, también estuvo presente. Los legisladores de distintos bloques compartieron el ingreso y las filas del auditorio, aunque la ubicación de cada uno no fue un detalle menor. La organización mezcló a algunos dirigentes y mantuvo a otros en sectores diferenciados. La promesa de una foto de unidad tuvo sus límites, pero al menos consiguió que buena parte de los protagonistas aceptara posar en el mismo escenario.

El momento más comentado llegó al final del discurso papal. León XIV bajó del escenario detrás de Milei y se detuvo a saludar a Villarruel, mientras el Presidente siguió caminando. El intercambio duró unos segundos, pero bastó para reactivar las especulaciones sobre la relación entre ambos. La vicepresidenta valoró después el mensaje del Pontífice y destacó su llamado al diálogo y a la unidad nacional.

El Palacio Libertad reunió a toda la plana política para la visita de León XIV. Presidencia

En el Gobierno, el episodio generó malestar. Si bien afirman que "correspondía porque ya había saludado al Gabinete", lo cierto es que le regaló una imagen para presumir a la titular del Senado. Según versiones que circularon entre los presentes, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habría tenido un papel en ese acercamiento. La escena adquirió una dimensión adicional porque el discurso de León XIV había insistido en la necesidad del diálogo, la construcción de acuerdos y el reconocimiento de quienes piensan distinto.

La tensión escaló al día siguiente, cuando la vicepresidenta no estuvo en la misa que León XIV celebró en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Villarruel explicó su ausencia en la red social X, donde escribió que nunca había recibido el código QR necesario para ingresar a los controles de seguridad. “Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, agregó.

Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 9, 2026

La Casa Rosada salió a desmentir que la vicepresidenta hubiera quedado afuera de la convocatoria. Fuentes oficiales aseguraron que la invitación para participar de la misa había sido enviada el 4 de noviembre y que integrantes del equipo de Ceremonial de Nación se habían reunido con sus colaboradores para explicarles los mecanismos de ingreso y los requisitos de seguridad. Además, afirmaron que el código QR había sido enviado a la secretaria de Villarruel.

Cottolengo Don Orione: las pulseras y los políticos que quedaron afuera

La visita de León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole tuvo emoción, una multitud de fieles y también su pequeña trastienda política. Desde la medianoche, el operativo estaba preparado para recibir al Pontífice. Hubo quienes llegaron de madrugada para asegurarse un buen lugar. Uno de los invitados especiales, particularmente ansioso, apareció a las 2.30. Bastante antes del desayuno que esperaba a los privilegiados en una carpa blanca, equipada con sillones, mesas, café, té, jugos, facturas, budines y algunos sándwiches. La organización tenía sus propias jerarquías: pulsera verde para acceder al sector de las vallas y gris para ingresar al VIP. No todos los funcionarios municipales consiguieron esta última. Algunos debieron conformarse con el corralito reservado.

Entre los invitados estuvieron el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, funcionarios municipales, representantes de universidades y una nutrida delegación judicial de los departamentos de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Avellaneda. El despliegue de seguridad fue importante. El ministro bonaerense Javier Alonso recorrió a pie el operativo, mientras personal de limpieza trabajaba permanentemente en la carpa y en los alrededores de las vallas. Un detalle que llamó la atención de algunos asistentes, poco acostumbrados a semejante despliegue en esa zona del conurbano.

Las distintas pulseras para ingresar al Cottolengo Don Orione. Ambito

Pero tener acceso al VIP no significaba tener acceso al Papa. La entrada al Cottolengo estuvo mucho más restringida. Entre los dirigentes políticos, solo pudieron ingresar el gobernador Axel Kicillof, parte de su gabinete y el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani. Ni siquiera los vínculos familiares garantizaban una excepción. Hasta la esposa del jefe comunal debió seguir la actividad desde las vallas, acompañada por sus suegros. Los demás invitados se quedaron afuera, mientras León XIV recorría la institución y compartía un encuentro con sus residentes.

El Pontífice había elegido una institución dedicada a personas con discapacidad para su primera actividad pública en la Argentina y dejó un mensaje sobre la inclusión y la responsabilidad social. Afuera, entretanto, la política tenía sus propios códigos de acceso. En Claypole, las pulseras distinguían al VIP del resto. Pero para entrar a ver al Papa, ni la pulsera gris alcanzaba.

Carpa VIP, famosos y catering papal

La misa de León XIV en Palermo tuvo dos postales bastante diferentes. Mientras los fieles esperaban bajo el sol para ver pasar al Pontífice, a pocos metros del altar funcionaba un sector VIP con unas 250 sillas, climatización y catering exclusivo. La carpa preferencial reunió a figuras del espectáculo, empresarios, dirigentes políticos y magistrados, en una convocatoria que terminó generando más comentarios que algunas de las homilías de la jornada.

Por allí desfilaron Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Florencia de la V, Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, Marcela Tinayre, Claudia Villafañe y Alejandra Maglietti. También hubo lugar para Nicolás Francella y Rocío Marengo. Una suerte de alfombra roja en medio de una celebración religiosa que había convocado a una multitud.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto a Carolina "Pampita" Ardohain. Instagram oficial Pampita

Pero el asunto no terminó en el cotilleo de los invitados. La organización de la misa llegó al Congreso, donde el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para solicitar que Karina Milei y el canciller Pablo Quirno concurran a dar explicaciones. El pedido apunta a conocer quiénes fueron invitados a los sectores preferenciales, cuáles fueron los criterios de selección y qué organismos financiaron el mobiliario y el catering. "El protocolo vaticano reconoce jerarquías y precedencias por razones institucionales, diplomáticas y litúrgicas. Sin embargo, la fama, la popularidad o la exposición mediática de un artista no constituyen por sí mismas un rango protocolar para la Santa Sede", mencionaba un hombre de sotana. Uno sin sotana se regocijaba por los cruces Nación-Ciudad: "Meta tirarse el catering entre ellos, revoleo de canapés envenenados", graficaba el dirigente político.

En paralelo, Marcela Pagano puso bajo la lupa seis contrataciones directas por más de $20.350 millones, realizadas bajo el argumento de urgencia. Entre ellas cuestionó una adjudicación de $8.690 millones a DF Entertainment, que subcontrató para la seguridad a una empresa de la familia Menem. La diputada reclamó explicaciones sobre los procedimientos y la elección de proveedores. Así, lo que comenzó como una celebración religiosa terminó abriendo una discusión sobre privilegios y gastos públicos que dista mucho del contenido de los discursos vertidos por el Papa.

Hubo quien recordó una vieja novela de Jorge Asís, "Los reventados", que narra las travesías de un grupo de lúmpenes (trabajadores de cuevas del microcentro, falsificadores de documentos, traficantes de influencias menores, etcétera) en su búsqueda por hacer un negocio con la vuelta definitiva de Perón al país. Calculaban esos jóvenes -sin ideologías pero con ambiciones- millones de compañeros de a pie por la autopista Ricchieri. Vender afiches y pósters del General, el plan inicial. Spoiler: nada salió como preveían.

En la UCA con empresarios y dirigentes sindicales

León XIV tuvo un encuentro con el mundo del trabajo sin carpas vips. En un auditorio para 700 personas, reunió a grandes empresarios, dirigentes sindicales, referentes sociales y funcionarios públicos. Después de atravesar dos controles de seguridad y pasar por los escáneres, los invitados esperaron alrededor de cuatro horas. Un largo rato en el que todos charlaron con todos, mezclados, como en el reino que promete el señor. "Muy bueno el clima, faltaba en estos tiempos vertiginosos un poco de espiritualidad", dijo uno de los asistentes. A la salida, algunos que se quedaron con una sensación agridulce.

La concurrencia mostró una convocatoria inédita en los últimos años. En un mismo lugar se pudieron ver a funcionarios, empresarios importantes, secretarios generales de centrales sindicales con movimientos populares y académicos. Todo en una organización sobria, con un refrigerio sencillo, con vasos de plástico y sanguchitos de miga. Los lugares en los asientos también tuvo un estilo particular. No había sectores por actividad, sino lugares intercalados.

Entre otros, estuvieron el triunvirato de la CGT (Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello) y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello; empresarios como Martín Cabrales (Grupo Cabrales) y Modesto Magadán (Arcor) y dirigentes de movimientos sociales. También los dueños de medios más importantes: Gustavo Scaglione (Telefé), Cristóbal López (Indalo), Raúl Olmos (Crónica), Fernán Saguier (La Nación), José Aranda (Clarín) y Daniel Hadad (Infobae). Todos hermanados bajo una larga espera. Había expectativa por lo que diría León XIV y no pasó indiferente.

Quienes más celebraron fueron los sindicalistas y los movimientos sociales. Escucharlo reivindicar la justicia social y pedir que "la economía esté al servicio de la persona" fue un jolgorio para ellos. Como un viejo hit que parecía haber pasado de moda. En varios pasajes del discurso de León XIV hubo ovaciones que recordaron a las de viejos actos kirchneristas. "Fue un discurso muy político", dijo uno de los que se sintieron reivindicados. El momento de mayor emoción fue cuando se recordó a Francisco y sus tres T: Techo, Tierra y Trabajo. Las gradas se vinieron abajo.

En la UCA, León XIV retomó un discruso incómodo para el Gobierno: justicia social, desempleo y trabajo informal.

En cuanto a los empresarios, León reconoció que arriesgan su capital y los valoró como un actor importante. También criticó a los que buscan el beneficio económico excesivo y deshumanizan a la empresa. A la salida, algunos hombres de negocios se mostraron molestos. "La figura empresarial no fue representada", se quejaba uno de ellos. Ni siquiera cuando habló Juan Martín Allende, un consultor que trabaja con mineras, entre otros sectores. "Es empresario de una sola persona: él".

A quien se vio más incómoda fue a Pettovello. Más de uno, maliciosamente, aseguró que bostezó en varias oportunidades cuando hablaba León XIV. La agenda que desplegó fue muy a contramano de la política libertaria. El único centro fue el pedido de un Estado que "no haga todo". Eso sí, le dejó una tarea: elaborar políticas para lograr el pleno empleo y acabar con el trabajo informal.

Un tango para León XIV en la intimidad del Episcopado

La visita de León XIV también tuvo su momento tanguero. Durante una cena en la Casa Arzobispal de Buenos Aires, los obispos argentinos sorprendieron al sumo pontífice con una interpretación a capela de Volver, el clásico de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Sin músicos ni acompañamiento, los religiosos se animaron a entonar algunas estrofas de uno de los tangos más emblemáticos del repertorio nacional.

| Anoche, en una cena en la Curia de Buenos Aires, los obispos le cantaron al papa León XIV el tango "Volver", de Carlos Gardel.



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El Papa, sentado junto al arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, siguió la escena entre sonrisas y aplausos. El encuentro terminó con un espontáneo "¡Viva el Papa!" y una ovación a la que también se sumó León XIV.

La velada tuvo otro momento de cercanía cuando el pontífice salió al balcón de la Casa Arzobispal, frente a Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se habían acercado. "Gracias por recibirme. Gracias, Argentina", les dijo.

León XIV también movió la venta callejera

La visita del papa León XIV no solo movilizó a miles de fieles y obligó a desplegar un operativo de seguridad de dimensiones extraordinarias. También activó un circuito comercial alrededor de cada una de sus actividades. En las inmediaciones de los lugares donde estuvo el sumo pontífice, los vendedores ambulantes encontraron una oportunidad para sumar ingresos con banderas, pañuelos, rosarios, remeras y hasta muñecos con su imagen.

La visita del Papa movió la economía callejera. Ámbito

Las banderas se ofrecían desde unos $3.000 a $ 10.000 según el tamaño, mientras que los pañuelos estampados con la cara del Papa alcanzaban los $5.000. Los muñecos de León XIV, uno de los artículos más llamativos de la oferta, se vendían a $15.000. También había remeras por el mismo valor, gorros, bolsas y rosarios que rondaban los $10.000, además de llaveros a $4.000 y pequeños recuerdos desde los $1.000.

El abanico de productos permitió que hubiera opciones para distintos bolsillos. Desde el recuerdo más económico hasta los artículos de mayor valor, el merchandising acompañó el recorrido del Papa y se convirtió en parte del paisaje de la visita. A la oferta religiosa se sumaron también las botellas de agua, que en algunos puestos se comercializaban a $10.000, en medio de las largas esperas y las concentraciones de fieles. La mencionada novela de Asís también cobró vigencia con las multitudes religiosas.