Tras la visita papal, el Congreso retoma la actividad para avanzar con leyes clave para Javier Milei

Luego de días de parálisis legislativa por la visita de León XIV, el Poder Legislativo pisa el acelerador para avanzar con el Presupuesto 2027, la ley Malvinas, la nueva Carta Orgánica del Banco Central, además de recibir al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el que será su primer informe de gestión.

Dejada atrás las jornadas papales, el Congreso se prepara para la recta final del año legislativo, que culmina el 30 de noviembre . Para las últimas semanas quedaron pendientes proyectos clave, como el Presupuesto 2027 , la ley Malvinas , la nueva Carta Orgánica del Banco Central , además del debut del jefe de Gabinete, Diego Santilli . En tanto, en la previa a la llegada de León XIV , la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , volvió a diferenciarse de la Casa Rosada, anunciando que empujará un proyecto que incomoda al Gobierno.

Con la visita de León XIV a la Argentina el Congreso ingresó en una parálisis a la que se le sumó, de yapa, que el miércoles se conmemora Día del Trabajador Legislativo, es decir, es feriado para los trabajadores del Palacio. En otras palabras, en ambas Cámaras se perdieron días valiosos para avanzar con la agenda a días de que culmine el período de sesiones ordinarias . Es por eso que se esperan días hiperactivos, y se da por descontado que el presidente Javier Milei finalmente convoque a sesiones extraordinarias para concluir el debate de ciertas leyes que le interesan.

En la Cámara de Diputados, el panorama estará más claro este jueves : los jefes de bloque del oficialismo y aliados a la Casa Rosada se reunirán para definir los pasos a seguir . El encuentro es a las 14 y se da por descontado que de allí saldrá el cronograma de los próximos días.

Entre la lista de “pendientes” que tiene Martín Menem en la Cámara que lidera se encuentran el Presupuesto 2027 junto con la Carta Orgánica del Banco Central que impulsó Milei por cadena nacional. Este texto, luego de sufrir cambios en el Senado volvió a la Cámara baja para su sanción definitiva. La última versión ya fue dictaminada y quedó listo para ser llevada al recinto.

No así la “ley de leyes” : tras exigencias de los aliados a la Casa Rosada, con el PRO y la UCR a la cabeza, su tratamiento en comisión fue pospuesto hasta nuevo aviso, mientras se negocian cambios en la letra chica. Las intenciones de La Libertad Avanza son reanudar su debate en comisión la semana próxima para así avanzar con su votación en el recinto. El texto luego tiene que pasar por el Senado, donde los aliados se muestran cada vez menos dispuestos a colaborar con la Casa Rosada, por lo que los tiempos urgen, si es que Milei quiere tener sancionado el Presupuesto del que será su último año de gestión.

En los próximos días, el oficialismo también apuesta darle media sanción al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que sufrió varios cambios durante el debate en comisión. Se trata de la iniciativa que establece mayores sanciones para las empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa fue dictaminada a finales de octubre, pero todavía no está definido el texto final. El despacho sigue sufriendo modificaciones por pedido de los aliados pero también de los diputados que dependen de Patricia Bullrich, cada vez más enfrentada a la Casa Rosada, a cambio de garantizarse sus votos en el recinto.

Los desafíos de Patricia Bullrich

La jefa de bloque de La Libertad Avanza también tiene varios pendientes para la recta final, pero en el Senado. No solo deberá avanzar con Presupuesto y Malvinas una vez que sean aprobados en Diputados. Sino que, además, Bullrich deberá sesionar para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada que día atrás fue dictaminada. Este texto –que tiene como autor al ministro Federico Sturzenegger– ya fue debatido en la Cámara alta, y hasta sufrió cambios decisivos: la exministra de Seguridad debió quitar los capítulos vinculados con la ley de Tierras y la de Manejo del fuego.

Antes de la llegada del Papa, Bullrich reflotó el proyecto de ludopatía. Senado

El asunto es que en Diputados, en medio de la polémica que se desató con el fallo de la Corte Suprema, el oficialismo –con el acompañamiento de sus aliados– restableció la ley que le pone límites a la venta de terrenos rurales en manos de extranjeros. Para, de esta manera, dejar sin efecto el artículo del DNU 70/23 que deroga la ley sancionada en el año 2011. Por esto, debe volver al Senado para su sanción definitiva.

También en la Cámara que preside Victoria Villarruel el oficialismo apunta a avanzar con la sanción de la ley de Discapacidad, que ya fue aprobada de manera casi unánime en Diputados. Y, de paso, darle media sanción a la ley de Salud Mental.

Antes de la visita de Diego Santilli a la Cámara alta, que está prevista para el 25, a fin de que brinde su primer informe de gestión, habrá que ver si el oficialismo abre el recinto para tratar esos proyectos, además del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP), que que el gobierno de Javier Milei se comprometió a sancionar en el Congreso en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

En la previa a la visita del Papa la jefa de bloque de LLA no solo buscó congraciarse con la Iglesia, que viene exigiendo que el Senado trate la iniciativa antes de que culmine el período de sesiones ordinarias –y el texto pierda estado parlamentario– sino también, redoblar la apuesta frente a los hermanos Milei.