Relevante cambio en torno a las donaciones de inmuebles

1| Principales consideraciones

1) Durante más de cien años, con el anterior Código Civil, la doctrina notarial y la jurisprudencia de tribunales (Plenario Escary c/ Pietranera, año 1912), aceptaban sin inconvenientes las donaciones gratuitas de inmuebles de padres a hijos, por considerarlos anticipos de herencia, y al fallecer los donantes, sus herederos podían realizar sus reclamos con acciones de "colación" (reclamo de valores) y no acciones de "reducción", (que son acciones reipersecutorias del inmueble contra el coheredero donatario, pero también con la posibilidad de ejercerlas contra quien le hubiera adquirido el inmueble al donatario), y por lo tanto, dichos títulos de propiedad no eran observables notarialmente, (pero sí lo eran las donaciones de inmuebles a terceros no legitimarios, o sea a quienes no fueran herederos forzosos/legitimarios del donante, ya que en esos casos, las acciones judiciales de reclamo eran "reivindicatorias", (rei: cosa, vindicar: perseguir).