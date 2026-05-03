La Corte se expidió en un fallo clave que protege a las exportaciones y al federalismo productivo

El máximo tribunal se expidió sobre un artículo específico del Convenio Multilateral de Ingresos Brutos yendo más allá de lo técnico y afirmando el criterio de visión integral del país en materia tributaria

El fallo de la CSJN niega la posibilidad que una provincia cobre impuesto sobre un producto exportable

Por estos días, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“YPF S.A. c/ Provincia del Chubut” (CSJN, 23/04/2026) vuelve a poner sobre la mesa un tema central para la economía argentina: cómo se distribuyen los impuestos cuando una actividad productiva atraviesa más de una provincia . Aunque el caso involucra a YPF S.A. y a la Provincia del Chubut, sus efectos alcanzan mucho más allá del sector energético y resultan especialmente relevantes para el agro y para cualquier actividad que forme parte de una cadena de valor extendida .

A primera vista, el debate puede parecer técnico o lejano a la realidad cotidiana. Sin embargo, en esencia plantea una pregunta muy concreta: ¿puede una provincia cobrar un impuesto sobre un producto que, en definitiva, se exporta —y que por regla general no debería estar alcanzado por ese tributo— solo porque una parte del proceso ocurrió dentro de su territorio? La respuesta de la Corte fue clara y contundente: NO

Para entender la importancia del fallo, conviene detenerse brevemente en cómo funciona el impuesto sobre los ingresos brutos. Se trata de un tributo provincial que grava la actividad económica. Cuando una empresa opera en una sola jurisdicción, su aplicación es relativamente simple. Pero cuando esa actividad se desarrolla en varias provincias —como ocurre con frecuencia en Argentina— entra en juego el llamado Convenio Multilateral , que establece reglas para repartir la base imponible entre las distintas jurisdicciones.

Dentro de ese esquema, el artículo 13 del Convenio Multilateral regula situaciones vinculadas a actividades productivas en las que los bienes se originan en una provincia y luego siguen su recorrido en otras. Esa norma fue el eje de la controversia.

El caso se originó cuando Chubut pretendió cobrar ingresos brutos sobre la totalidad del petróleo extraído en su territorio, incluyendo la porción que luego era enviada a otra provincia para su refinación y finalmente exportada. Según la provincia, el solo hecho de que el recurso se hubiera originado en su territorio le daba derecho a gravar todo su valor, sin considerar el destino final del producto .

La empresa, por su parte, sostenía que esa interpretación llevaba a un resultado incorrecto: se terminaba gravando indirectamente una exportación, algo que el propio sistema tributario busca evitar para no afectar la competitividad externa.

Aquí aparece una cuestión clave que ayuda a dimensionar el problema. Imaginemos dos situaciones idénticas salvo por un detalle:

En el primer caso, el producto se extrae, se procesa y se exporta dentro de una misma provincia.

En el segundo, se extrae en una provincia, se procesa en otra y luego se exporta.

Desde el punto de vista económico, ambas operaciones son iguales: el producto termina en el mercado externo. Sin embargo, bajo el criterio que intentó aplicar Chubut, el tratamiento impositivo sería distinto. En el primer caso no habría impuesto; en el segundo, sí.

Ese resultado fue el que la Corte consideró inaceptable. En su decisión, sostuvo que no se puede penalizar a quien organiza su producción en distintas provincias. Hacerlo implica introducir una distorsión que afecta el comercio interprovincial y, en última instancia, el funcionamiento integrado del país.

El razonamiento del Tribunal tiene una lógica sencilla pero profunda: el sistema constitucional argentino busca evitar que las provincias establezcan barreras —directas o indirectas— que dificulten la circulación de bienes. Si un impuesto genera, en los hechos, una desventaja por producir en más de una jurisdicción, entonces deja de ser una herramienta fiscal legítima y pasa a convertirse en un obstáculo económico.

Impacto en el sector agropecuario

Este punto es especialmente relevante para el sector agropecuario, donde la producción rara vez se limita a una sola provincia. Pensemos en el circuito típico de los granos: se producen en una zona, se acopian en otra, se procesan en un polo industrial distinto y finalmente se exportan desde un puerto que puede estar a cientos de kilómetros del origen. Lo mismo ocurre con la carne, los productos lácteos o muchas economías regionales.

En todos esos casos, la cadena de valor es, por naturaleza, interjurisdiccional. Pretender que cada provincia grave la totalidad del valor generado en origen, sin considerar el destino final, implicaría multiplicar la carga tributaria y afectar la competitividad de las exportaciones.

El fallo de la Corte pone un límite claro a ese tipo de interpretaciones. Señala que no se puede utilizar una norma de distribución —como el artículo 13 del Convenio Multilateral— para alterar la sustancia económica de la operación. En particular, no se puede transformar en imponible lo que, por su naturaleza, no debería estar gravado.

Dicho en términos más simples: si un producto termina exportándose, esa condición debe respetarse a lo largo de toda la cadena, independientemente de cuántas provincias intervengan en el proceso.

Horizonte tributario previsible

Otro aspecto relevante del fallo es que refuerza la idea de previsibilidad. En un país donde la carga tributaria es compleja y muchas veces cambiante, contar con reglas claras es fundamental para la toma de decisiones. Las empresas —y también los productores— necesitan saber de antemano cuál será el impacto fiscal de sus operaciones para poder planificar inversiones, logística y procesos productivos.

Cuando las normas se interpretan de manera que generan resultados inesperados o inconsistentes, esa previsibilidad se pierde. Y con ella, se resiente la eficiencia económica.

La decisión de la Corte también tiene una dimensión institucional importante. El federalismo fiscal argentino otorga amplias potestades a las provincias, pero esas facultades no son ilimitadas. Deben ejercerse de manera compatible con el funcionamiento del mercado interno y con los principios establecidos en la Constitución.

En este sentido, el fallo recuerda que el país no es una suma de economías aisladas, sino un sistema integrado. Las reglas tributarias deben acompañar esa integración, no obstaculizarla.

Para el agro, que depende en gran medida de su inserción internacional, este tipo de definiciones es particularmente valioso. La competitividad no se juega solo en el tipo de cambio o en los precios internacionales, sino también en los costos internos, entre los cuales los impuestos ocupan un lugar central.

Evitar que se generen cargas adicionales sobre las exportaciones —aunque sea de manera indirecta— es clave para sostener esa competitividad.

En definitiva, el fallo no solo resuelve un conflicto puntual entre una empresa y una provincia. También establece un criterio que aporta claridad y coherencia al sistema tributario. Y lo hace en un punto sensible: el tratamiento de las exportaciones y la articulación entre jurisdicciones.

En un contexto donde el país necesita potenciar su capacidad de producir y vender al mundo, este tipo de decisiones contribuye a alinear las reglas fiscales con ese objetivo. Porque, en última instancia, los impuestos deben acompañar el desarrollo productivo, no convertirse en un obstáculo.

Ese es, quizás, el mensaje más importante que deja esta sentencia: que el diseño y la aplicación de los tributos deben respetar la lógica económica de las actividades y favorecer un funcionamiento armónico del sistema federal. Para quienes producen, invierten y exportan, no es un detalle menor. Es una condición esencial.

(*) Contador público. Tributarista.