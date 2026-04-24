Ganancias Simplificado: por inconsistencias en el sistema, los contadores piden reprogramar los vencimientos Por Lidia M. Santacruz + Seguir en









A pocos días de la puesta a disposición del aplicativo para la determinación y liquidación del tributo mediante esta modalidad, los contadores detectaron una serie de inconvenientes para la carga y validación de datos.

El aplicativo de Ganancias Simplificado contiene inconsistencias para la determinación y liquidación del impuesto. Depositphotos

La administración tributaria, días atrás, puso a disposición el aplicativo para la determinación y liquidación del Impuesto a las Ganancias mediante la modalidad simplificada comprendida en la Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, los contadores detectaron inconsistencias y pidieron aplazar los vencimientos.

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Ocurre que el mecanismo puesto a disposición contiene una serie de inconvenientes para su ejecución, motivo por el cual la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), que reúne a todos los Colegios del país, envió nota al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, a los fines de exponer las inconsistencias del aplicativo y solicitar una reprogramación y prórroga de los vencimientos del tributo, lo que incluye tanto a las personas humanas y sucesiones indivisas como a las personas jurídicas (sociedades).

Ganancias Simplificado: el planteo de los contadores A tales fines, la FAGCE enumera las siguientes inconsistencias:

Inconsistencia en la Fuente de Datos. Se ha observado con preocupación que el sistema extrae información de la base de "Mis Comprobantes" en lugar de utilizar el "Libro de IVA Digital". Se trata de datos brutos, lo que genera una base imponible distorsionada que no representa la capacidad contributiva real.

Se ha observado con preocupación que el sistema extrae información de la base de "Mis Comprobantes" en lugar de utilizar el "Libro de IVA Digital". Se trata de datos brutos, lo que genera una base imponible distorsionada que no representa la capacidad contributiva real. Falta de Integración Sistémica. Resulta imperativo que el sistema de Ganancias Simplificado tenga su sustento en las declaraciones de IVA ya presentadas y cerradas.

Resulta imperativo que el sistema de Ganancias Simplificado tenga su sustento en las declaraciones de IVA ya presentadas y cerradas. Plazos Insuficientes para la Validación. Considerando que el sistema fue puesto a disposición hace apenas unos días y con muy poca antelación al vencimiento, el tiempo otorgado es materialmente insuficiente para que los contribuyentes y sus asesores puedan corroborar la integridad de los datos, conciliar las diferencias entre los comprobantes emitidos/recibidos y la realidad fiscal y garantizar una determinación tributaria fidedigna.

Considerando que el sistema fue puesto a disposición hace apenas unos días y con muy poca antelación al vencimiento, el tiempo otorgado es materialmente insuficiente para que los contribuyentes y sus asesores puedan corroborar la integridad de los datos, conciliar las diferencias entre los comprobantes emitidos/recibidos y la realidad fiscal y garantizar una determinación tributaria fidedigna. Cómputo de gastos sin correspondiente ingreso. Sin incluir ningún ingreso en el módulo de ingresos y gastos, incluye como gasto computable comprobantes que deben ser eliminados manualmente como ajuste negativo; por ejemplo el caso de los Jubilados.

Sin incluir ningún ingreso en el módulo de ingresos y gastos, incluye como gasto computable comprobantes que deben ser eliminados manualmente como ajuste negativo; por ejemplo el caso de los Jubilados. Correcto cómputo de la deducción especial. En el caso de los jubilados no incluye el ingreso en el módulo ingresos y gastos lo que obliga a cargar manualmente las jubilaciones y asignarlas a cuarta categoría, entre otros temas que hacen a la carga de datos en este módulo.

En el caso de los jubilados no incluye el ingreso en el módulo ingresos y gastos lo que obliga a cargar manualmente las jubilaciones y asignarlas a cuarta categoría, entre otros temas que hacen a la carga de datos en este módulo. Carga de ingresos en el módulo de ingresos y gastos. En todos los casos ingresados que han sido alquileres que el sistema no trae ya que se facturan a través de un representante y en el caso de jubilados y empleados, cargados los datos en el módulo de ingresos y gastos y trasladados al módulo de ganancias por categoría, calcula correctamente el impuesto y el saldo pero al momento de presentar la declaración jurada no lo permite porque “no coinciden los ingresos y gastos con lo declarado en el módulo de ingresos y gastos” En razón de estos motivos y para contar con el tiempo suficiente para cumplir cabalmente con las obligaciones tributarias , la entidad profesional solicita al ente recaudador la reprogramación y prórroga de los vencimientos para el período fiscal 2025 (personas humanas y jurídicas), propiciando extender por 30 días el plazo de vencimiento para la adhesión y la presentación del Régimen Simplificado de Ganancias y el Régimen General hasta el 15 de julio de 2026.

Asimismo, pide a la administración fiscal la adecuación de la herramienta sistémica (aplicativo) para que la fuente de información primaria sea el Libro de IVA Digital, garantizando la consistencia de datos entre los distintos impuestos.