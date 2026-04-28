Debido a los cambios fiscales recientes, es importante confirmar la necesidad de mantener los fideicomisos irrevocables

Varias son los aspectos que deben analizarse de las últimas reformas tributarias a los efectos de decidir mantener o no estas estructuras, cuya reestructuración es compleja y lleva tiempo

Deshacer o reestructurar un fideicomiso irrevocable no es tarea fácil

Durante varias décadas, el aumento progresivo de la carga fiscal en Argentina, especialmente el impuesto sobre los bienes personales llevó a muchos residentes a transferir bienes a fideicomisos irrevocables, a menudo en jurisdicciones extranjeras. Estas estructuras eliminaban el control del fiduciante para colocar los activos fuera del alcance del Fisco.

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Ese entorno ha cambiado ahora de forma significativa . El impuesto sobre bienes personales se ha reducido significativamente, la autoridad tributaria (ARCA, anteriormente AFIP) ahora opera bajo la presunción de inocencia fiscal del contribuyente, y la nueva legislación ofrece un marco regulatorio más claro y predecible. Adicionalmente, se han introducido incentivos para la inversión, que son inaccesibles para los que constituyeron fideicomisos irrevocables.

Ley 27.799 - Régimen simplificado de declaración de la renta

Ley 27.802 - Reforma Laboral e Incentivos a la Inversión

Se eximen del impuesto a las ganancias los ingresos por alquiler e intereses sobre depósitos a plazo fijo

Introduce el RIMI (Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones), que ofrece beneficios fiscales significativos para inversiones desde 150.000 USD

Los beneficios RIMI no están disponibles para los constituyentes de fideicomisos irrevocables, una exclusión material para quienes consideran invertir en el país

Implicaciones para los fideicomisos irrevocables

La combinación de tipos impositivos reducidos, cumplimiento simplificado e incentivos de inversión específicos altera fundamentalmente el cálculo costo-beneficio para mantener un fideicomiso irrevocable. Las estructuras que eran defendibles —o incluso necesarias— bajo el régimen anterior pueden ahora ser:

Innecesarias, dado el menor costo fiscal

Costoso, los honorarios administrativos y profesionales siguen acumulándose

Restrictivo, ya que los fiduciantes quedan excluidos del RIMI

Expuestos, las jurisdicciones extranjeras pueden introducir cambios regulatorios

Consideraciones esenciales

Deshacer o reestructurar un fideicomiso irrevocable es una tarea compleja. Cada situación dependerá de:

La naturaleza y ubicación de los bienes poseídos dentro del fideicomiso

Las jurisdicciones implicadas y las leyes locales aplicables

Ingresos acumulados no distribuidos dentro del fideicomiso

El papel de cada individuo (constituyente, beneficiario o fiduciario) en el momento de la disolución, cada uno conlleva consecuencias fiscales y legales distintas

Dada esta complejidad, el proceso de análisis y reestructuración requiere tiempo. Es recomendable comenzar la evaluación con rapidez, mientras el periodo regulatorio sea favorable.

En los casos que se decida mantener el fideicomiso también puede suponer una oportunidad para revisar la jurisdicción que rige el fideicomiso. El traslado bajo la ley de países más cercanos como Uruguay ofrece ventajas relacionadas con documentos redactados en español, resolución de conflictos ante tribunales de habla española accesibles, proximidad geográfica y cultural a Argentina.

(*) Socio de impuestos de EY Argentina